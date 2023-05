Kreuzfahrt: Was diese Gäste sich an Bord erlauben, verstört andere Urlauber komplett

Wer eine Kreuzfahrt unternimmt, der freut sich in der Regel auf Entspannung pur und darauf, zahlreiche Länder und Städte in nur kürzester Zeit zu sehen. Und an Bord kann man laut der Berichte vieler Reisender sogar richtig gut die Seele baumeln lassen.

Geteilte Freude ist ja bekanntlich die schönste Freude. So entstehen auf den Kreuzfahrt-Dampfern auch immer wieder neue Freundschaften unter den Gästen. Doch auf manche Gäste könnte auch gut verzichtet werden, wie jetzt ein Passagier der „Mein Schiff 6“ offenbart. Denn was er gegenüber unserem Partnerportal „MOIN.de“ berichtet, macht einfach nur sprachlos.

Kreuzfahrt: Passagier erlebt Horror

Schon ganze zwölf Mal war Ansgar K. mit den Luxus-Flotten von TUI Cruises unterwegs. Kürzlich war er erst wieder an Bord der „Mein Schiff 6“. Doch was er während seiner neuntägigen Kreuzfahrt von Kiel nach Stockholm erlebte, klingt wie aus einem schlechten Film.

Angefangen hätte es bei einem Erlebnis in der Bar. Ein Passagier hatte sich einen Aperol bestellt, aber schon nach dem ersten Schluck sei er regelrecht ausgerastet. „Die Mitarbeiter wurden angeschnauzt. Ein Mann meinte, in seinem Drink sei zu wenig Aperol. Deswegen ist er zum Barkeeper gegangen und hat ihn angebrüllt: ‚Mehr‘. Daraufhin hat der Barkeeper Aperol nachgegossen“, erinnert sich Ansgar K. gegenüber „MOIN.de“. „Ich war geschockt und habe nur den Kopf geschüttelt. So was habe ich noch nie erlebt. Man soll gegenüber dem Personal freundlicher sein, sie machen einen Knochenjob.“

Doch nicht nur gegenüber dem Personal hätten viele Gäste kein Benehmen gekannt. Auch andere Gäste wurden regelrecht angegangen. Eine Entschuldigung wäre dafür selten gefolgt.

Reisender mit irrem Verdacht

So ein Verhalten hätte aber selbst der erfahrene „Mein Schiff“-Passagier noch nie erlebt. Auf der genannten Route der „Mein Schiff 6“ wäre das Publikum demnach deutlich unfreundlicher als auf anderen Flotten gewesen.

Ansgar K. hat dafür auch eine Erklärung. Laut ihm könnte es am Wetter liegen, das vielen Gästen auf's Gemüt schlage.