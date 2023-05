Kreuzfahrt: Buchungs-Wahnsinn! Darauf sollten Urlauber unbedingt achten

Wer zum ersten Mal eine Kreuzfahrt buchen will, dem stellen sich erst einmal viele Fragen. In welcher Kabine will ich übernachten? Buche ich All-Inclusive oder sorge ich mich selbst um Landgänge sowie An- und Abreise?

Doch schon bei der Buchungsfrage geht das Chaos los. Wie, wo, wann und womit? Bei einer Kreuzfahrt kommt es auf viele Details an.

Kreuzfahrt: Wichtige Tipps zur Buchung

Wer will, kann seine Kreuzfahrt direkt über die Webseite der Reedereien buchen. Bei Aida, Tui Cruises und Co. blicken aber nur erfahrene Kreuzfahrer durch. Kennst du dich nicht so gut aus, kannst du es auch bei einem Reisebüro versuchen – die gibt es sogar online.

Online könntest du allerdings vor allem auf populären Strecken vom Angebot übermannt werden. Wichtig ist: Nicht gleich das erste buchen! Stattdessen solltest du vergleichen, auch wenn es noch so aufwendig ist. Wenn du mit deiner Familie in den Urlaub verreisen willst, könnten Aida oder „Mein Schiff“ mit ihrem Kinderangebot eine gute Option für dich sein.

Das solltest du bei An- und Abreise beachten

Ein Tipp für Unerfahrene und jene, die weniger risikobereit sind: An- und Abreise bei der Reederei buchen. Das ist zwar teurer, als die Flüge oder Bahntickets selbstständig zu buchen, dafür bekommst du aber keine Probleme, wenn sich deine Anreise verspätet. Dann wartet das Schiff – auch wenn die Route plötzlich anders verläuft und sich der Startpunkt verändern sollte.

Und wie bei allen Reisen lohnt sich das frühzeitige Buchen immer. Denn dann gibt es den heiß begehrten Frühbucherrabatt. Doch auch kurz vor der Abfahrt können die Preise noch sinken. Doch das Risikospiel ist nichts für schwache Nerven. So kann deine gewünschte Reise auch ganz schnell ausgebucht sein.

Kreuzfahrt im Ausland? DAS kann teuer werden

Interessant wird es vor allem, wenn du darüber nachdenkst, eine Reise mit nicht-deutschen Reedereien zu buchen. Nicht nur ist die Bordsprache dann eine andere – oft aber Englisch – sondern auch die Nebenkosten können auf den ausländischen Schiffen deutlich teurer sein. So zahlst du auf US-Schiffen beispielsweise für ein Bier oft das Doppelte im Vergleich zum deutschen Anbieter. Wie du siehst, gilt es Einiges zu beachten, wenn du eine Kreuzfahrt buchen willst.