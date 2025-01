Kreuzfahrt: Experte spricht Klartext – HIER geht alles den Bach runter

Früher war alles besser! Das sagen viele, doch nur wenige können das wirklich beurteilen. So zum Beispiel dieser Kreuzfahrt-Experte, der fast sein halbes Leben auf See verbracht hat.

Robin Hall ist Experte für Aida-Kreuzfahrten. Seit bald 30 Jahren ist er mit der Aida-Flotte auf Reisen und ist bereits mit jedem Schiff der Reederei auf See gewesen. Nach über 50 Kreuzfahrten weiß er ganz genau, wie es auf den Dampfern abläuft – er weiß die positiven Aspekte zu schätzen und kennt aber auch die Schwächen des Unternehmens.

Kreuzfahrt-Experte kritisiert Aida

Für die „Schwäbische“ hat er aufgezählt, was sich bei Aida in den letzten Jahren alles verändert hat – und das leider auch zum Schlechteren. So bemängelt er, dass „Individual Traveller“ am Abreisetag bereits um 9 Uhr die Kabine verlassen müssen. Früher konnten sie noch bis 16 Uhr dort verbleiben. Schließlich hatte man für den letzten Tag bezahlt.

Auch das hinzugebuchte Getränkepaket gilt nicht mehr am Abreisetag. Wer erst abends die Abreise gebucht hat, muss sich so mitsamt Gepäck die Stunden bis zum Abflug vertreiben. Einzig das Gepäck darf gegen Aufpreis noch länger an Bord verbleiben, für die Passagiere heißt es allerdings spätestens ab 10 Uhr auf Wiedersehen.

Kreuzfahrt: Änderungen bei Aida

Zusätzliche Kosten kommen nun auch bei der Sauna hinzu, die früher noch gratis war und heute bis zu 30 Euro kostet. Da meint der erfahrene Kreuzfahrer: „Liebe Aida, das kann man anders machen.“ Da würden ihm sicher auch andere zustimmen. Ungemütlich findet er auch, dass sich die Restaurant-Außenbereiche nicht länger am Heck befinden und man nun dort nicht länger sein Essen genießen kann.

Auch steht der Tischwein gar nicht mehr, wie der Name sagt, auf dem Tisch, sondern muss extra beim Kellner bestellt werden, was dauert und natürlich den Konsum des Gratisweins reduziert. Auch an den Poolbars müsse man heutzutage viel länger warten, bis man seine Getränke bestellen könne. Mehr Personal oder weniger Gäste an Bord wären da die Vorschläge des erfahrenen Kreuzfahrers.