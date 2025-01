Kreuzfahrt: Panne legt Route über Wochen lahm – jetzt ist es offiziell

Ein Crash und danach war es erst einmal vorbei mit den schönen Kreuzfahrt-Plänen. Anfang Dezember hatte der Fehler eines Kapitäns schwerwiegende Folgen. So war ein Frachtschiff auf der Mosel in ein Schleusentor gekracht und hatte die Anlage dabei so schwer beschädigt, dass das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) hier kurzen Prozess machen musste.

Seither gab es keinen durchgehenden Schiffsverkehr mehr auf der Mosel. Das bedeutete bisher auch ein Aus für den Flusskreuzfahrt-Verkehr. Doch jetzt gibt es Aussicht auf ein Ende der Blockade.

Kreuzfahrt: Urlauber können aufatmen

Es ist ein Ende in Sicht! Diese Nachricht dürfte viele Fans der beliebten Flusskreuzfahrten auf der Mosel erleichtern. Denn die Reparaturarbeiten an dem zerstörten Schleusentor schreiten voran. Aller Voraussicht nach könnte die Schleuse schon im Februar wieder passierbar sein. Dann könnten hier auch wieder Flusskreuzfahrten stattfinden.

Zurzeit laufen die Arbeiten am Unglücksort in Müden, Rheinland-Pfalz, noch auf Hochtouren. Wenn der Beton fest ist, kann das gerade gelieferte Tor eingesetzt werden. Bei dem 12 Mal 14 Meter großen Schleusentor klingt das leichter als es ist. Aber sobald es richtig austariert wurde, könnten noch im Januar erste Probeschleusungen in Angriff genommen werden. Wenn alles gut läuft, wäre die Schleuse für Fracht- wie für Kreuzfahrtschiffe schon Anfang Februar und damit deutlich früher als erhofft, wieder offen.

Kreuzfahrten müssen doch nicht abgesagt werden

Am 8. Dezember 2024 war es an der Schleuse Müde zu einem Unfall mit einem Frachtschiff gekommen. Die Tore waren zu dem Zeitpunkt, als das Schiff hindurch wollte, noch nicht ganz geöffnet. So krachte der Dampfer hinein und riss dabei die Torflügel aus ihrer Verankerung. Aufgrund der massiven Schäden waren die WSA von einer deutlich längeren Reparaturzeit ausgegangen und hatte das Ende der Sperrung für Ende März 2025 angesetzt.

Glücklicherweise könnte es jetzt viel früher so weit sein. Laut „Kreuzfahrt-Aktuelles“ schreiten die Arbeiten gut voran. Womöglich könnten auch alle für das Frühjahr geplanten Flusskreuzfahrten stattfinden, deren Routen über die Mosel verlaufen. Bisher mussten einige Schiffe manuell notgeschleust werden, was einen großen Aufwand bedeutete. Doch so saß zumindest kein Dampfer längere Zeit fest.