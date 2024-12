Kreuzfahrt-Hammer! Wichtige Route nach Panne lange gesperrt

Kleiner Fehler mit großen Folgen! Ein Crash an einem Schleusentor wirkt sich jetzt auf viele Kreuzfahrt-Reisende in Deutschland aus.

Dabei handelt es sich um eine Routenänderung mehrerer Flusskreuzfahrten, die vor allem von Herbst bis zum Frühjahr besonders beliebt sind.

Kreuzfahrt: Crash auf der Mosel!

Wie „Kreuzfahrt Aktuelles“ berichtet, kam es am Sonntag (8. Dezember) zu dem folgenschweren Unfall in Müden an der Mosel im Landkreis Cochem-Zell (Rheinland-Pfalz). Ein Frachtschiff ist bei der Einfahrt in die Schleuse Müden mit den Toren kollidiert, weil diese noch nicht vollständig geöffnet waren.

Beide Torflügel wurden bei dem Aufprall stark beschädigt und sogar vollständig aus ihrer Verankerung gerissen. Auch andere Bauteile der Schleuse wurden durch den Unfall in Mitleidenschaft gezogen.

Sowohl die Torflügel als auch die anderen Bauteile müssen vollständig ersetzt werden. Die Bauarbeiten werden als sehr aufwendig eingeschätzt: Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Mosel-Saar-Lahn geht davon aus, dass bis mindestens Ende März 2025 kein durchgehender Schiffsverkehr auf der Mosel möglich sein wird!

+++ Kreuzfahrt-Träume geplatzt – Reederei streicht 35 Reisen! +++

Kreuzfahrt: Passagiere sitzen fest!

Da die Schleuse in Müden nur über eine Kammer verfügt, gibt es aktuell keine Alternative zum Durchschleusen von größeren (Fracht-)Schiffen. Ein Krisenstab soll nun daran arbeiten, den Schiffsverkehr auf der Mosel schnell wieder möglich zu machen.

Nicht nur für Kreuzfahrt-Fans, die sich in der kommende Zeit auf eine Flusskreuzfahrt über die Mosel gefreut haben, ist das eine bittere Entwicklung. Reisende, die sich aktuell auf Kreuzfahrtschiffen flussaufwärts von Müden entfernt in Richtung Cochem, Trier und Frankreich befinden, sitzen aktuell fest. Durch die defekte Schleuse gibt es keine Möglichkeit, die Route zu ändern und das Problemgebiet zu umfahren.

Gerade aktuell sind Kreuzfahrt-Fans auf der Suche nach Besinnlichkeit während einer Reise. So bieten viele Flusskreuzfahrten auch eine Art Weihnachtsmarkt-Hopping an den verschiedenen Haltestellen an. Daraus wird jetzt allerdings nichts!