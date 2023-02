Kreuzfahrt-Reisende verlassen Schiff und ziehen auf eigene Faust los – was sie entdecken, macht sprachlos

Sprachlosigkeit bei Kreuzfahrt-Touristen! Fabian F. zog bei einem Stopp mit der „Mein Schiff“ zusammen mit seiner Frau auf eigene Faust durch Kuala Lumpur. Dort entdeckten sie atemberaubende Dinge – und hielten das fotografisch fest.

Ihre Fotos von dem Kreuzfahrt-Ausflug teilten sie auf Facebook. „Wir haben uns abermals für einen individuellen Ausflug abseits der ‚Blauen Busse‘ entschieden. Unser Fahrer hat uns die vielen Facetten der Stadt gezeigt. Ein perfekter Tag“, schreibt Fabian F., der nebenberuflich als Pressefotograf tätig ist.

Dritte Kreuzfahrt für Fabian F.

Für ihn war es nach 2015 (USA und Karibik) und 2018 (Karibik und Mittelamerika) seine dritte Kreuzfahrt, wie er gegenüber dieser Redaktion verriet. „Allerdings die erste mit Tui ‚Mein Schiff‘. Die anderen beiden waren mit Aida.“

Der Drang, Asien zu sehen, habe ihn zu der Kreuzfahrt bewogen. „Wir waren noch nie in Asien und die Kreuzfahrt bot uns die Möglichkeit, möglichst viel in kurzer Zeit zu sehen und dabei nicht auf den deutschen Standard und Komfort beim Essen und Schlafen verzichten zu müssen“, erklärt Fabian F. Die Erwartungen an Land und Leute seien erfüllt, ja sogar übertroffen worden. „Wir haben an Land stets Ausflüge auf eigene Faust gebucht, da wir uns für das Land fernab der Touristen interessieren.“

Auf einer Kreuzfahrt machte Fabian F. faszinierende Fotos. Foto: Fabian Friese

Kreuzfahrt-Highlights in Asien

Und dort machten sie dann auch atemberaubende Schnappschüsse. Ihre persönlichen Reise-Highlights: Die Natur und Menschen in Langkawi, das Stadtleben, die Sauberkeit und das Zusammenleben in Singapur sowie das „quirlige Chaos“ in den Straßen Saigons.

„Der größte Kulturschock war jedoch stets die Rückkunft zum Schiff, denn man merkt leider immer wieder, wie anstrengend die Deutschen sind“, erzählt Fabian F. uns. Alles in allem aber eine rundum gelungene Reise für die beiden Entdecker.