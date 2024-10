Kreuzfahrt: „Mein Schiff“-Gäste ticken komplett aus – jetzt kommt alles ans Licht

Von wegen Flottenperle! Wer eine Kreuzfahrt bucht, muss normalerweise viel Geld hinblättern. Logisch, dass man dann auch Topzustände erwartet. Vor allem die „Mein Schiff 7“ gilt als Perle von TUI Cruises, das mit modernen Kabinen, großzügigen Wellness-Angeboten und Nachhaltigkeit beworben wird.

Jetzt gibt es Stunk an Bord, denn etliche Urlauber entdeckten teilweise gravierende Mängel auf ihrer Kreuzfahrt – und lassen ihrer Wut freien Lauf! Das berichtet unser Partnerportal MOIN.de.

Kreuzfahrt: „Mein Schiff“-Gäste ticken komplett aus

Grundsätzlich wird die „Mein Schiff 7“ als „sehr schön“ auf Social Media bezeichnet. Allerdings gab es auch Gründe für Kritik – allen voran die Kabinen waren nicht gerade die Lieblinge der Passagiere. Ein Gast fragt beispielsweise: „Warum haben die Ausgänge der Klimaanlagen immer noch keine verstellbaren Lamellen?“

Er bemängelt außerdem, dass ein Korb im Kleiderschrank störend ist. Ohne den Korb könne man ja problemlos Kleider an Bügeln aufhängen. Doch das sind nicht die einzigen Mängel, die er auf der „Mein Schiff 7“ entdeckte, berichtet MOIN.de weiter.

Jetzt kommt alles ans Licht

So habe er erwartet, dass die Ablagen in den Kleiderschränken abgerundet seien. Er bemerkt: „Beim Herunterbücken könnte es sonst zu schlimmen Verletzungen kommen“. Seine Kritik sei aber kein grundsätzliches Herumnörgeln, sondern mehr als konstruktiver Verbesserungsvorschlag zu verstehen.

