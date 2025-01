Kreuzfahrt: Passagiere wollen Getränk bestellen – beim Blick auf die Karte fallen sie vom Glauben ab

Ahoi, Kreuzfahrt-Fans und Cocktail-Liebhaber! Hohe See und ein Gläschen Sekt zum Frühstück? Das klingt doch gut. Doch Vorsicht! Bei dieser Reederei könnte alles ganz anders kommen, denn wenn die Passagiere diese Getränkekarte sehen, fallen einige sofort vom Glauben ab.

Mit so einer Auswahl hätten sie wohl sicherlich nicht gerechnet.

Kreuzfahrt: Reederei bietet alkoholfreie Premium-Getränke an

Denn die Schiffe der Reederei der Princess Cruises setzen bald neue Urlaubs-Maßstäbe. Sie nehmen volle Fahrt auf in Richtung alkoholfreien Genuss. Denn in Zukunft wird auf den Luxuslinern der US-Reederei alles ein bisschen weniger prickeln – aber genauso spritzig und exklusiv. So soll die ganz neue Auswahl unter dem Namen Zero Alcohol Collection von vorne bis hinten überzeugt.

+++ Kreuzfahrt: Experte spricht Klartext – HIER geht alles den Bach runter +++

Und bereits ab März 2025 kann man sich mit den besten alkoholfreien Cocktails und Spirituosen-Alternativen verwöhnen lassen. Das klingt erstmal wie der Versuch, Claudia Obert von ihren geliebten Sektflaschen zu entwöhnen, aber keine Sorge, es gibt hier einiges an Glamour! Denn von den Meistern der Bar „Sips“ aus Barcelona bis hin Cocktail-Legende Rob Floyd: Das Team der Reederei hat sich nicht lumpen lassen und ein Menü zusammengestellt, das viel Komplexität und Geschmack bietet.

Alkoholfreie Mocktails: Eine Übersicht der Kreuzfahrt-Getränke

Doch was steht denn nun auf der Karte? Nun, da gibt es zum Beispiel den „Blake’s Breeze“, ein spritziger Cocktail mit der natürlichen Frische von Grapefruit und Zitrus. Für die, die sich beim „Glanz auf See“ fühlen wollen wie Claudia Obert bei einer Glam-Party, gibt es den prickelnden alkoholfreien Sparkling Rosé von Kylie Minogue.

Wer es doch etwas erfrischender mag, dem sollte der „No-Jito Royale“ schmecken – eine Interpretation des Mojitos, der mit Limette, Minze und Lyre’s White Cane Spirit zu einem frischen Erlebnis wird. Und zu guter Letzt – wer sich wirklich wie ein Luxus-Liner fühlt – gibt es die „24K Margarita“.

+++ Kreuzfahrt: Fiese Extragebühr! Reisende trifft beim Blick aufs Bordkonto der Schlag +++

Und das Beste daran? Diese extravagante Zero Alcohol Collection ist nicht nur ein exklusiver Luxus für die Princess Plus- und Premier-Pakete, sondern auch im Standardtarif erhältlich – nur gegen einen kleinen Aufpreis. So beträgt der Preis „in AUD tagesakutell auf Reisen in Australien“ 35, 39 USD pro Tag – das wären ungefähr 35 Euro.

Ein teures Vergnügen für leckere Getränke. Aber eines ist sicher, es klingt lecker und wer kann bei all der Auswahl noch behaupten, dass man zum Genießen immer Alkohol braucht?