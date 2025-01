Kreuzfahrt: Harte Kritik! Dieses Restaurant enttäuscht die Aida-Urlauber völlig

Eine Kreuzfahrt macht nicht nur Spaß, sondern kann auch ganz schön ins Geld gehen. Schließlich kostet der Urlaub auf hoher See nicht nur das Schiff, sondern auch die vielen Goodies und Unterhaltungsprogramme.

Und auch der Hunger kann in den zahlreichen Restaurants gestillt werden. Doch ausgerechnet eines sorgte jetzt für Kritik und Ärger statt Freude, wie „MOIN“ berichtete.

Kreuzfahrt: Restaurant sorgt für Enttäuschung

Aida Cruises sind bekannt für ihre Vielfalt an Bord – vom Wellnessbereich über das Entertainment-Programm bis hin zu unzähligen kulinarischen Genüssen. Doch ein Ort scheint auf den Kreuzfahrt-Schiffen besonders ins Auge zu stechen – allerdings nicht im positiven Sinne. Die Rede ist von der Pizzeria „Best Pizza @ Sea“, die kürzlich renoviert wurde und in den Augen vieler Passagiere alles andere als den Titel „Best Pizza“ verdient.

In einem Aida-Forum auf Facebook begann alles noch ganz harmlos. Ein Urlauber, der aktuell mit der „Aida Nova“ unterwegs ist, postete stolz ein paar Fotos der frisch renovierten Pizzeria. Er hatte zwar noch nicht selbst ein Stück Pizza gekostet, aber das Design und die Atmosphäre gefielen ihm auf Anhieb – man könnte sagen, er war ein Fan des „Looks“, bevor er überhaupt den ersten Bissen nahm. Doch wie das in einem Forum nun mal so ist: Die heile Welt bröckelt schnell, wenn andere Passagiere ihren Senf dazugeben.

Und Senf gab es reichlich – leider nicht auf der Pizza, sondern in Form von enttäuschten Kommentaren. „Die Pizza ist so fettig, dass man sie fast in Öl schwimmen sehen kann“, war noch das netteste Urteil. Einige Kreuzfahrt-Gäste erklärten sogar, die Pizzen seien so klein, dass sie in einen Mini-Scooter passen würden, wenn man sie auf die richtige Weise dreht. Und von der Würze? Nun ja, da war man sich einig: Mehr war definitiv weniger – und das weniger schmeckte dann eher nach Pappe als nach einem leckeren Teig.

Kreuzfahrt: Fan-Kritik hört nicht auf – Pizzeria fällt durch

Doch nicht nur die Pizza an sich wurde kritisiert, sondern auch die Atmosphäre im Urlaubs-Restaurant. Denn das Restaurant wurde als überfüllt und chaotisch bezeichnet. Für den einen oder anderen fühlte sich der Besuch in der „Best Pizza @ Sea“ eher wie eine Flucht als eine kulinarische Entdeckung an. Die Wartezeiten? Endlos! Die Gäste schienen dabei mehr Zeit mit Warten zu verbringen, als mit dem Genuss der Pizzen.

