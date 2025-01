Kreuzfahrt: Preiserhöhung bei „Mein Schiff“! HIER wird’s deutlich teurer

Achtung, Achtung, jetzt wird’s teuer! Kreuzfahrt-Fans sind es zwar schon gewohnt, etwas mehr für den Urlaub ihrer Träume auszugeben, doch irgendwann reicht es auch. Tui Cruises treibt die Preisschraube allerdings jetzt weiter in die Höhe.

Auf den Dampfern der „Mein Schiff“-Flotte werden die Passagiere nun von einer unerwarteten Preiserhöhung überrascht. Ein Service kostet nun mehr als bisher. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ hat bereits darüber berichtet.

Kreuzfahrt: „Mein Schiff“ erhöht Preise

Bei Tui und „Mein Schiff“ gibt es wie auch bei anderen Reedereien verschiedene Pakete, die gebucht werden können und damit verbunden auch verschieden teure Tarife. Wer zum Beispiel den Pro- oder Plus-Tarif wählt, bei dem ist das Rail & Fly Ticket inklusive und nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden. Anders jedoch beim Pur-Tarif.

Denn wie „MOIN“ berichtet, werden hier ab sofort pro Person und Strecke 59 Euro in der zweiten Kasse fällig und in der ersten sind es sogar 99 Euro. Beim Pro- und Plus-Tarif werden nur beim Upgrade in die erste Klasse Zusatzkosten fällig und zwar 49 Euro.

Kreuzfahrt-Gäste müssen draufzahlen

Egal, ob es um einen deutschen oder ausländischen Hafen geht, für „Mein Schiff“-Passagiere wird es in diesem Jahr teurer. So kostet ein Rail & Cruise Ticket der zweiten Klasse nun 119 Euro statt 99 Euro pro Person oder Strecke. In der ersten Klasse werden sogar 174 Euro fällig.

