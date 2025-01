Kreuzfahrt: Streit an Bord eskaliert erneut – Gäste fordern klare Lösung

Während einer Kreuzfahrt wollen die meisten nur eines in ihrem Urlaub: das Wasser, den Service und die Entspannung an Bord genießen. Doch ein Streitthema unter Passagieren sorgt immer wieder für unnötigen Ärger.

Sollte Rauchen an Bord gestattet sein, ja oder nein? Wie einst eine Umfrage unter Aida-Passagieren, bei denen 3.000 Menschen teilnahmen, ergeben hat, stimmten 22 Prozent sogar für ein Rauch-Verbot auf den Kussmund-Schiffen. Nun entbrennt erneut eine hitzige Diskussion, wie unser Partnerportal „Moin.de“ berichtet.

Kreuzfahrt: Raucher vs. Nichtraucher

In den Kabinen sowie in den Restaurants ist das Rauchen an Bord eines Schiffes selbstverständlich verboten. Deshalb haben Glimmstängel-Liebhaber gar keine andere Wahl während eines Seetages als oben auf dem Deck zu rauchen. Doch dadurch fühlen sich offenbar immer mehr Nichtraucher belästigt.

Unter Passagieren der „Aida Cosma“ kommt es nun auf Facebook zu einer heftigen Debatte um das leidige Thema. Auf dem größten Schiff der Flotte gibt es ganz klar einen ausgeschriebenen Raucherbereich: die „Aida Lounge“. Doch damit sind offenbar nicht alle einverstanden. Laut unserem Partnerportal fordern viele einfach die Hälfte der Tische für Nichtraucher auszuschreiben.

Es ist ein offener Schlagabtausch und wie schon so oft lässt sich kein Nenner finden. Deshalb fordern einige: „Aida muss handeln." In der Bordordnung von Aida heißt es nur kurz und knapp: „Rauchen ist nur in den dafür ausgewiesenen Bereichen gestattet." Damit müssen sich bislang alle Parteien arrangieren.