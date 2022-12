Kreuzfahrt: Zwei Dampfer treffen im Hafen aufeinander – Reisende erleben großen Radau

Und schon wieder neigt ein Jahr sich seinem Ende entgegen. 2022 ist bald Geschichte. Daher wollen wir auf dieses Jahr und seine Momente zurückblicken. Eine besonders bewegende Geschichte hatte sich gleich in den ersten Minuten dieses Jahres ereignet, als Kreuzfahrt-Passagiere einen Moment erlebten, den sie wohl nie wieder vergessen.

Im Hafen der portugiesischen Insel Madeira waren in der Silvesternacht zwei Kreuzfahrt-Riesen von Aida und „Mein Schiff“ aufeinandergetroffen. Die beiden Reedereien mögen zwar große Konkurrenten sein. Doch an diesem Abend ergänzten sie sich prächtig und boten den Reisenden ein großes Spektakel.

Kreuzfahrt-Spektakel vor Madeira

Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtete, konnten die Gäste beider Kreuzfahrt-Dampfer das beeindruckende Feuerwerk auf Madeira gemeinsam bestaunen. Umgehend hatten Urlauber beider Schiffe viele Fotos und Videos von dem spektakulären Radau in den sozialen Netzwerken geteilt.

In den Videos sowie den Kommentaren darunter war den Urlaubern anzumerken, wie ergriffen sie von dem Moment waren. Viele Reisende hatten jahrelang auf solche Eindrücke warten müssen. Schließlich waren in den Jahren 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie viele Kreuzfahrten ausgefallen.

Kreuzfahrten endlich wieder möglich

Umso glücklicher waren die Touristen auf den Dampfern von Aida und „Mein Schiff“, als sie das große Silvester-Feuerwerk vor Madeira gemeinsam erleben durften. Einige Urlauber mussten dabei so manche Träne verdrücken. Ob es in der diesjährigen Silvesternacht auf anderen Kreuzfahrt-Schiffen zu ähnlich bewegenden Szenen kommen wird?

Kreuzfahrt-Dampfer ziehen Richtung Süden

Viele Kreuzfahrt-Schiffe haben in den vergangenen Wochen ihren Weg in wärmere Gefilde angetreten. In den Wintermonaten halten die Dampfer sich häufig in der Karibik, auf den Kanaren oder in warmen Regionen Asiens auf. Ab Frühjahr kehren sie dann wieder nach Europa zurück.