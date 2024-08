Kreuzfahrt: Knallhart-Abrechnung mit Aida-„Billo-Touristen“ – das will keiner hören

Die ehemaligen Mitarbeiter von Kreuzfahrt-Schiffen berichten immer wieder über ihre Erfahrungen auf hoher See. Jedoch sind nicht alle Erlebnisse so positiv und eine Ex-Mitarbeiterin von Aida ist jetzt wegen eines Kommentars heftig in Kritik geraten.

Auf TikTok berichtet die ehemalige Aida-Mitarbeiterin Kathy unter dem Titel „Wilde Geschichten von der Aida“ über erstaunliche Vorfälle auf Kreuzfahrten. In ihrem letzten Video kritisierte sie jedoch die Gäste und bezeichnete diese als „Billo-Touristen“.

Kreuzfahrt: Unterschiede bei der Zielgruppe

Die Ex-Mitarbeiterin erinnerte sich an einen Vorfall auf der „Aida Prima“, welche die Metropolenroute befuhr. Am Anfang des Videos berichtet sie: „Diese Route war als Abfangroute und als ‚Billo-Kreuzfahrt‘ bekannt. Man merkte den Unterschied bei den Gästen besonders, wenn wir Gästewechsel hatten und zuvor die Nordseetour gefahren waren.“

In den Kommentaren wurde diese Aussage der ehemaligen Kreuzfahrt-Mitarbeiterin scharf kritisiert, wie „MOIN.DE“ berichtet. Ein User kommentierte den Beitrag und schrieb: „Ob das jetzt die richtige Wortwahl war? Leute bezahlen da richtig Kohle für und werden von den Angestellten als ‚Billo People‘ bezeichnet. Also 3.000 bis 6.000 Euro für eine Woche finde ich nicht BILLO.“

Ein anderer Kreuzfahrt-Gast findet die Bezeichnung „Billo“ ebenfalls als unangemessen und schreibt: „Das war ja schon eine leichte Beleidigung. Passt diese Aussage so ins Konzept von Aida? Wenn ich also 8.000 Euro für die Karibik bezahle, bin ich dann besser?“

Verteidigung erntet noch mehr Kritik

Auf TikTok versucht sich die ehemalige Aida-Mitarbeiterin zu verteidigen und erklärt, dass man als Angestellter auf der Kreuzfahrt den Unterschied bei den Zielgruppen bemerkt, wie „MOIN.DE“ berichtet. Aber auch ihre Verteidigung erntet ihr einiges an Kritik und eine Frau merkt an: „Ich finde die Aussage Billo-Route echt blöd, man sollte Menschen nicht so in Klassen einteilen.“

