Kreuzfahrt: Karibik und Mittelmeer sind out – Urlauber fahren viel lieber HIER hin

Kreuzfahrten gehören zu den beliebtesten Urlaubsformen. Die Fans der Ozeanriesen von Aida, Tui & Co. freuen sich Jahr für Jahr auf die Reisen zu exotischen Zielen, auf Nachmittage auf dem Sonnendeck mit der Meeresbrise in der Nase und auf romantische Sonnenuntergänge auf hoher See. Von den teils hitzigen Diskussionen über die Ökobilanz der Kreuzfahrtdampfer lassen sie sich nicht unterkriegen.

Wer an eine Kreuzfahrt denkt, hat wahrscheinlich direkt bestimmte Bilder im Kopf: das türkisblaue Meer in der Karibik, mediterrane Häfen in Italien oder Griechenland oder die raue Natur der Hurtigruten in Norwegen. Alles absolute Kult-Kreuzfahrtrouten – aber überraschenderweise gehört keiner dieser Orte zu den beliebtesten Reisezielen der Branche. Stattdessen haben die Passagiere mittlerweile wohl ganz andere Vorlieben.

Kreuzfahrt: Diese Ziele sind beliebter als Karibik und Mittelmeer

Bei den „Seatrade Cruise Awards 2024“ wird alle zwölf Monate im spanischen Malaga das „Reiseziel des Jahres“ gekürt – und die drei Finalisten liegen weder am Mittelmeer noch in der Karibik. Und schon gar nicht in Norwegen. Stattdessen kämpft unter anderem Abu Dhabi um die begehrte Auszeichnung. Die Arabischen Emirate sind bei vielen Veranstaltern feste Bestandteile von Orient-Kreuzfahrten.

Doch die anderen beiden Finalisten haben mit Fernost oder Exotik so ziemlich gar nichts zu tun und dürften einige Kreuzfahrt-Fans überraschen.

Ungewöhnlicher Ort in den Top 3

Denn bei den Konkurrenten handelt es sich einerseits um Kingston am Ufer des Ontariosees in Kanada – und um den Hafen von Fowey. Moment… wo? Fowey! Eine kleine Gemeinde im britischen Cornwall mit weniger als 3.000 Einwohnern – aber einem Hafen, der die Chance hat, als Kreuzfahrt-Reiseziel des Jahres 2024 ausgezeichnet zu werden! Die Verantwortlichen loben die „herausragenden Leistungen und Beitrage“ des Hafens, wie Focus berichtet.

Und auch für das Hafenpersonal vor Ort ist der Einzug in die Top 3 des Rankings eine große Sache. Damit hat in der Kleinstadt sicherlich niemand gerechnet! Der finale Gewinner wird im September im Malaga gekürt.