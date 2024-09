Kreuzfahrt: Ekel-Aufruhr auf Aida-Schiff – Urlauber empört über „Schmarotzer“

Eine Kreuzfahrt ist genau wie Autofahren – es könnte so schön sein, wären da nicht die anderen. Die einen Passagiere regen sich ständig über die schreienden Kinder am Nachbartisch im Restaurant auf, die anderen über die Gäste, die Liegen am Pool mit Handtüchern reservieren, während man selbst trotz frühen Aufstehens leer ausgeht.

Doch in diesem Fall sind sich alle Urlauber einig. Was hier auf einem Aida-Schiff abgegangen ist, sorgt allseits für Ablehnung. Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, kam es dort zu unschönen Szenen auf dem Flur.

Kreuzfahrt-Gäste wütend über Dreck

Stell dir folgendes Szenario einmal vor: Der Morgen bricht an, du krabbelst aus deinem Bett, ziehst dich an und freust dich schon auf das Frühstück an Bord. Dann öffnest du deine Zimmertür und auf dem Flur begrüßt dich klein eine Fuhre ungewaschenes Geschirr. Nicht so schön, oder?

Diese Erfahrung haben auch einige Gäste auf einem Aida-Schiff zuletzt gemacht, wie unser Partnerportal „MOIN“ berichtet. So entdeckten die Reisenden zahlreiche Tassen, Teller, Gläser und auch Besteck, welches benutzt und verdreckt einfach im Flur zurückgelassen worden war. Das fanden die Urlauber nicht nur ekelig, es brachte sie regelrecht in Rage.

Kreuzfahrt-Szene wird zum Aufreger

Ein Urlauber ging so weit und fotografierte den Unrat. Das Ergebnis teilte er in den Sozialen Medien, um auch anderen zu zeigen, wie schlimm es hier auf dem Dampfer zuging. Er vertraute offensichtlich auf Gleichgesinnte und fand davon nicht wenige.

Der Beitrag löste sofort heftige Reaktionen aus, darunter von Unbeteiligten wie von ebenfalls betroffenen Aida-Gästen, die den Vorfall aufs Schärfste kritisieren. Der Konsens hier: Wie kann man sich als Gast nur so verhalten? „Einfach nur asozial“, nennt ein Nutzer das Ganze und bezeichnet die Missetäter als „Schmarotzer“.

Denn er hat, wie so einige andere, ein Idee, woher dieses Geschirr kommt und zieht hier seine Rückschlüsse.