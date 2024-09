Kreuzfahrt: Aida erhöht Preise drastisch! Wichtiger Service kostet jetzt 167 Prozent mehr!

Ja, so eine Kreuzfahrt ist wahrlich kein günstiges Vergnügen. Wer seinen wohlverdienten Urlaub auf hoher See verbringen möchte, der muss meist tief in die Tasche greifen – und jetzt hat Aida auch noch kräftig an der Preisschraube gedreht! Passagiere sind auf 180.

Eine Kreuzfahrt soll vor allem eins sein: entspannend. Und guter Schlaf ist dabei essenziell. Immerhin will man doch gut erholt aus dem Urlaub kommen. Und um eine angenehme Nachtruhe an Bord zu haben, greifen zahlreiche Passagiere auf einen beliebten Service zurück. Doof nur, wenn der plötzlich 167 Prozent teurer ist, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Kreuzfahrt-Passagiere mit Rückenproblemen haben das Nachsehen

Für ein paar Euro lassen sich im Bord-Portal „myAida“ verschiedene Zusatzleistungen buchen. Dazu gehören zum Beispiel Getränkepakete, Ausflüge oder Duty-Free-Artikel. Und neben Kissen kannst du dir auch einen Matratzen-Topper dazu bestellen.

Dieser macht das Kabinenbett weicher und ist besonders für Passagiere mit Rückenproblemen geeignet. Doch der Topper kostet jetzt in der Reservierung um einiges mehr als noch im Vorjahr! Statt 15 zahlst du jetzt satte 40 Euro für 14 Tage – macht einen Preissprung von 167 Prozent. Ein ordentliches Sümmchen. Kein Wunder, dass hier zahlreiche Kreuzfahrt-Liebhaber auf die Barrikaden gehen.

Aida-Liebhaber sind auf 180

In den sozialen Netzwerken äußern zahlreiche Aida-Fans ihren Unmut. Von „Abzocke“ ist die Rede. Aida Cruises müsse als Günstig-Anbieter eben „alle Möglichkeiten nutzen, um auf dem Schiff Gewinne zu generieren“, heißt es weiterhin.

Eine weitere Person vermutet, dass Aida „die Preisschraube immer weiter nach oben drehen wird“. Doch einige Passagiere der Kussmundflotte sehen das Ganze weniger dramatisch: „Ich habe ein Rückenproblem, aber einen Topper habe ich bei einer Aida-Reise nie gebraucht.“

