Kreuzfahrt-Schiff kann nicht an Hafen anlegen – Passagiere müssen sich umstellen

Bei dieser Kreuzfahrt lief es nicht nach Plan: Wegen eines Streiks mussten sich zahlreiche Aida-Passagiere plötzlich umstellen.

Das Kreuzfahrt-Schiff Aida Prima musste auf einer aktuellen Reise Häfen in einer geänderten Reihenfolge anfahren. Für die Passagiere kam es also anders als geplant. Das Schiff startete bereits in Hamburg. Eigentlich sollten die Häfen Southampton, Le Havre, Zeebrügge und Rotterdam in dieser Reihenfolge angelaufen werden. Doch schon bei der letzten Tour war das so nicht möglich.

Kreuzfahrt: Streik in Frankreich zwingt Aida zum Umdenken

Wie „Kreuzfahrt-Aktuelles“ berichtet, mussten zwei Häfen getauscht werden. Der Grund: In Frankreich wurde gestreikt! Etliche Franzosen protestierten gegen die Einführung einer von der Regierung angekündigten Rentenreform. Auch für Dienstag (7. Februar) wurde eine solche Streikmaßnahme angekündigt.

Ursprünglicher Reiseverlauf der Aida Prima vom 4. bis 11. Februar 2023:

Hamburg – Seetag – Southampton – Le Havre – Zeebrügge – Rotterdam – Rotterdam & Seetag – Hamburg

Neuer Reiseverlauf der Aida Prima vom 4. bis 11. Februar 2023:

Hamburg – Seetag – Le Havre – Southampton – Zeebrügge – Rotterdam – Rotterdam & Seetag – Hamburg

Eigentlich sollte die Aida Prima an diesem Tag in der französischen Hafenstadt Le Havre anlegen. Doch das ging nun nicht, denn: Auch die Hafenmitarbeiter streikten. Deswegen traf die Reederei eine Entscheidung: Die Häfen Southampton und Le Havre wurden in ihrer Reihenfolge getauscht.

Danach geht es weiter nach Zeebrügge (Belgien). Nach der Ankunft dort befindet sich die Aida Prima in ihrem normalen Fahrplan. Schon in der Vergangenheit wurde diese Maßnahme angewandt. Auch das Ausflugsprogramm wird dementsprechend angepasst, wie „Kreuzfahrt-Aktuelles“ berichtet.