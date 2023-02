Kreuzfahrt: Urlauber „stürmen“ Aida-Dampfer – unglaubliche Entwicklung

Seit einiger Zeit erfreuen sich die Urlaube an Bord eines Schiffes immer größerer Beliebtheit. Viele Menschen wollen während einer Kreuzfahrt mal so richtig entspannen.

Diesen Hype bekommt Aida Cruises deutlich zu spüren. Noch nie gab es solche Zustände bei der Kreuzfahrt.

Kreuzfahrt erlebt noch nie dagewesenen Hype

Für immer mehr Menschen ist der Urlaub auf hoher See der perfekte Ausgleich zum stressigen Alltag. Mehrere Ziele während einer Reise, dabei üppige Mahlzeiten und ein buntes Freizeitprogramm – damit können nur wenige Hotels mithalten.

Kein Wunder also, dass die Reedereien einen regelrechten Ansturm auf ihre Kreuzfahrten erfahren. Laut „Kreuzfahrt Aktuelles“ habe Aida Cruises die erfolgreichsten Buchungswochen zum Jahresauftakt in seiner Unternehmensgeschichte hinter sich gebracht.

„Insgesamt sehen wir ein sehr großes Interesse an AIDA Reisen über alle Kanäle. Die Buchungen auf Rekordniveau beziehen sich auf das gesamte Kreuzfahrtprogramm für das Jahr 2023 und darüber hinaus. Wir freuen uns, dass derart viele Menschen bei ihrer Urlaubsplanung an die AIDA Flotte denken und – sei es zum ersten oder zum wiederholten Mal – unser facettenreiches Reiseangebot zu den weltweit schönsten Destinationen annehmen“, freut sich Felix Eichhorn, der Präsident des Unternehmens.

Kreuzfahrten auf der ganzen Welt

Der Reiseanbieter kommt allerdings nicht unvorbereitet und schickt seine Dampfer in nahezu alle Winkel der Erde. Urlauber können mit Aida Cruises zum Beispiel Nordlandreisen bestreiten oder Touren im Mittelmeer buchen. Außerdem werden Reisen rund um die Kanaren bis in die Karibik und in den Orient angeboten.

Noch mehr News:

Diese Entwicklung ist insofern unglaublich, als dass die Kreuzfahrt-Branche vor zwei Jahren noch arg gebeutelt war. Die strengen Corona-Restriktionen hatten den Reedereien einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht.