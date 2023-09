Kreuzfahrt: Was mit diesem Aida-Schiff passiert, schockt alle Reisenden

Dieses Angebot schickt eine große Schockwelle durch die Kreuzfahrt-Industrie!

Es geht um ein Schiff unter neuem Namen und eine Kreuzfahrt von unglaublichem Ausmaß. Aber eins nach dem anderen.

Kreuzfahrt-Dampfer erhält neuen Namen

2003 hatte Aida die „AIDAaura“ als drittes Clubschiff in die eigene Flotte aufgenommen. Taufpatin des Kreuzfahrt-Dampfers war damals keine Geringere als Heidi Klum. Seitdem fuhr die „AIDAaura“ über das westliche und östliche Mittelmeer sowie durch Nordeuropa oder auch nach Grönland und sogar bis Indien.

Schon zu Beginn dieses Jahres hatte Aida bekanntgegeben, dass die „AIDAaura“ im September ausgemustert wird. Jetzt ist bekanntgeworden, was mit dem Kreuzfahrt-Schiff passiert.

Die türkische Reederei Miray Cruises wird den Ozeanriesen übernehmen und in „Lara“ umtaufen. Ab November soll die „Lara“ dann eine Reise antreten, die es in dieser Form in der Geschichte der Kreuzfahrt noch nie gegeben hat.

Längste Kreuzfahrt aller Zeiten

Am 1. November soll das Schiff eine dreijährige Reise antreten. Es wäre die längste Reise in der Kreuzfahrt-Historie. In Istanbul beginnt der Trip, der die Reisenden mindestens 6.000 Euro pro Monat kostet.

Am Donnerstag (21. September) wurde „AIDAaura“ in Bremerhaven außer Dienst gestellt. Nun muss das Schiff übers Mittelmeer nach Istanbul fahren. Dort wird dem Kussmund-Schiff ein neuer Look verliehen – ganz im Stile seines neuen Eigners. Auch im Inneren des Kreuzliners soll es ein paar Umbauten geben. Und schon in wenigen Wochen bricht „Lara“ dann zur größten Kreuzfahrt aller Zeiten auf.

Kiel stellt irren Rekord auf

Einen anderen Rekord mit Kreuzfahrt-Bezug gab es derweil in Kiel. Der Kieler Hafen knackte in dieser Saison zum ersten Mal die unglaubliche Marke von einer Million Kreuzfahrt-Passagieren innerhalb einer Saison.

Erst im Vorjahr hatte der Kieler Hafen mit 835.000 Kreuzfahrt-Gästen einen Rekord aufgestellt. Doch diesen Rekord pulverisierte die Stadt im Norden Deutschlands nun (hier mehr zum Thema).