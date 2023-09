Was Kreuzfahrt-Urlauber in dieser deutschen Stadt verursachen, sprengt alle Dimensionen

Diese Entwicklung hätte in der Kreuzfahrt-Branche wohl noch vor wenigen Jahren kaum jemand für möglich gehalten.

In Kiel werden aktuell durch die vielen Kreuzfahrt-Urlauber sämtliche Dimensionen gesprengt. Eine besondere Rolle spielen dabei Amerikaner. Aber eins nach dem anderen.

Kreuzfahrt-Branche boomt

Noch vor wenigen Jahren stöhnte die Kreuzfahrt-Industrie. Schließlich zählte sie zu einer der Branchen, die durch die Corona-Pandemie besonders hart getroffen wurden. Von jetzt auf gleich waren Kreuzfahrten plötzlich nicht mehr möglich.

Als die Infektionszahlen sanken und die Restriktionen wegfielen, erlebte der Kreuzfahrt-Sektor auf einmal einen gewaltigen Boom. Und eben jene Entwicklung bekommt nun auch die Stadt Kiel zu spüren – oder besser gesagt: der Kieler Hafen.

Kreuzfahrt sorgt für Rekord in Kiel

Denn zum ersten Mal hat der Kieler Hafen die unglaubliche Grenze von einer Million Kreuzfahrt-Gäste innerhalb einer Saison überschritten. Erst im vergangenen Jahr hatte Kiel in dieser Statistik einen Rekord aufgestellt – mit damals 835.000 Kreuzfahrt-Passagieren. Doch dieser Rekord wird in dieser Saison pulverisiert – und das, obwohl in dieser Saison deutlich weniger Kreuzfahrt-Schiffe in der Kieler Förde anlegen.

Im vergangenen Jahr hatte der Kieler Hafen 243 Anläufe von Kreuzfahrt-Dampfern verzeichnet. In dieser Saison sind 222 Ozeanriesen gemeldet. Weil die Schiffe in diesem Jahr allerdings häufig eine Nummer größer sind, kommt es zu diesem irren Rekord.

Der Kieler Seehafen teilt dazu mit: „Neben einer hohen Präsenz der großen europäischen Reedereien AIDA, Costa, MSC und TUI waren es in den vergangenen Jahren verstärkt nordamerikanische Reedereien, die Kiel als Kreuzfahrtdestination im Ostseeraum für ihre Flotte auswählten.“ Zu diesen Reedereien zählen unter anderem die Disney Cruise Line, Norwegian Cruise Line oder Holland America Line.