Kreuzfahrt mit plötzlicher Routenänderung – Passagieren dürfte DAS nicht gefallen

Keine guten Nachrichten für einige Passagiere, die eine Aida-Kreuzfahrt gebucht haben: Die Reederei ändert eine seiner Routen. Ein Hafen kann nicht angefahren werden.

Du hast eine Karibik-Kreuzfahrt mit der Aida gebucht? Dann musst du jetzt ganz stark sein, denn: Kralendijk auf Bonaire kann bei manchen Fahrten nicht angesteuert werden.

Kreuzfahrt: „Operative Gründe“ sind laut Aida Schuld

Dabei ist für viele Deutsche grade jetzt die Karibik ein angesagter Urlaubsort: Während wir uns hierzulande die Jacken überstreifen müssen, herrschen dort sommerliche Temperaturen. Und mit der Aida Perla geht es in dieser Winter-Saison in die warme Karibik. Doch auf einen Besuch der Insel Bonaire müssen einige Passagiere verzichten, wie „Kreuzfahrt aktuelles“ schreibt.

Aida Cruises informierte seine Gäste darüber, dass einige der Kreuzfahrten ohne einen Anlauf von Kralendijk auf Bonaire aus operativen Gründen zum Teil verschoben oder ganz gestrichen werden. Genauere Gründe dafür gab die Reederei nicht an.

Kreuzfahrt: Außerplanmäßige Übernachtung auf Curacao

Zum Beispiel wird bei der Abfahrt am 12. Januar (Abfahrt Barbados) beziehungsweise 19. Januar (Abfahrt La Romana) Bonaire nicht mehr angesteuert. Stattdessen wird es außerplanmäßig eine Übernachtung in Willemstad (Curacao) geben (22. + 23. Januar). Das gilt auch für die Abfahrten am 23. Februar (Bridgetown) und am 2. März (La Romana).

Bei den Kreuzfahrten mit Reisebeginn am 9. Februar (Abfahrt Barbados) beziehungsweise 16. Februar (La Romana) hingegen muss nur die Reihenfolge der Anläufe von Kralendijk (Bonaire) und Willemstad (Curacao) getauscht werden.

Kreuzfahrt: Kunden bekommen Rückerstattung

Du hast bereits Landausflüge für Kralendijk über „myAida“ gebucht und der Hafen wird nicht mehr angelaufen? Dann erhältst du eine automatische Rückerstattung, wie „Kreuzfahrt aktuelles“ schreibt. Im Fall von den getauschten Anläufen zwischen Bonaire und Curacao wird automatisch umgebucht.