Kreuzfahrt: Aida muss Schlussstrich ziehen – Kunden traurig

Traurige Blicke an Bord der Kreuzfahrt-Reederei Aida…

In einem Info-Blatt an die Passagiere hat Aida die Reisenden darüber informiert, einen beliebten Service an Bord der Kreuzfahrt-Schiffe künftig dauerhaft einzustampfen. Sehr zum Unmut der Urlauber.

Kreuzfahrt: Aida stampft Service ein

Die Rede ist von der so genannten Kabinenpost, über die Passagiere mit wichtigen Informationen zu ihrem Aufenthalt an Bord versorgt werden.

Aida teilte ihren Passagieren mit: „Im Sinne des Umweltschutzes haben wir es uns zum Ziel gesetzt, den Papierverbrauch an Bord zu reduzieren. Deswegen schicken wir Ihnen Informationen und Kabinennachrichten über Ihren Fernseher. Um keine wichtigen Informationen zu versäumen, überprüfen Sie bitte regelmäßig Ihre Kabinenpost.“

Kabinenpost jetzt also digital statt ausgedruckt? Das gefällt nicht allen.

Passagiere fassungslos: „Echt nervig“

„Ich finde es etwas traurig“, schreibt eine Nutzerin, die einen Screenshot der Aida-Mitteilung auf Facebook gepostet hat. „Habe immer sehr ausgiebig im Programm gelesen und nachgeschaut.“ Andere Nutzer berichten von ähnlichen Erfahrungen auf anderen Aida-Schiffen. „Echt nervig“ oder „Schade“ ist dort zu lesen. Andere beklagen sich, dass die digitale Alternative im Bordportal aufgrund schlechter WLAN-Verbindungen nur schwer abrufbar sind.

Allerdings wird schnell klar, dass unter den Aida-Fans auch ein großes Missverständnis aus dem Weg geräumt werden muss. Nicht die beliebte Print-Zeitschrift „Aida Heute“ wird eingestampft, wie es viele besorgt in den Kommentaren äußern – sondern lediglich die persönliche Kabinenpost mit Infos über die jeweilige individuelle Reisebuchung des Kreuzfahrt-Passagiers.