Kreuzfahrt: „Bodenlose Frechheit“ auf Aida-Schiffen – was Gäste hier treiben, macht wütend

Eine Kreuzfahrt ist für viele Reisende die perfekte Gelegenheit, möglichst viele Länder und Städte in möglichst kurzer Zeit zu sehen. Gepaart mit zahlreichen Attraktionen an Deck, einem vielfältigen Essensangebot und Aktivitäten an Bord und an Land, ist es für viele Touristen der rundum perfekte Urlaub.

Einen großen Haken gibt es bei Kreuzfahrten allerdings – und das sind leider immer wieder die Mitreisenden. Ihr Benehmen macht teilweise einfach nur sprachlos. Doch jetzt sollen einige Passagiere der Aida nochmal einen drauf gesetzt haben, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Kreuzfahrt: Dresscode im Restaurant wird missachtet

„Bodenlose Frechheit“, Aida-Touristen finden nach ihrer Reise mit einer der Luxus-Flotten deutliche Worte im Netz. Doch was hat sie so aufgeregt? Grund sind die Mitreisenden, die sich an keine Regeln halten.

Vor allem der Dresscode der Reederei wird dabei oft konsequent ignoriert. So soll ein Paar laut „MOIN.DE“ kürzlich den Vogel abgeschossen haben. Nach ihrem Pool-Besuch wollte es einen Happen im Restaurant essen gehen. Doch anstatt sich mal eben in der Kabine umzuziehen, beschlossen sie kurzerhand, nur in Bademantel und Schlappen bekleidet am Buffet zu erscheinen.

Doch nicht nur den anderen Gästen war dieser Anblick ein Dorn im Auge. Auch die Crew entschied sich zu drastischen Konsequenzen. Kurzerhand wurden sie wegen ihrer „unpassenden Kleidung“ des Bord-Restaurants verwiesen, berichteten andere Urlaub im Netz.

„Das ist doch kein Campingplatz“

Was sich die Gäste bei ihrer Aktion dachten? Wahrscheinlich rein gar nichts. Für viele Passagiere der Aida grenzt dieses Verhalten aber einfach nur an Respektlosigkeit. „Das ist doch kein Campingplatz“, meint so etwa eine Urlauberin.

Weitere News:

Doch wie sollte man sich während einer Kreuzfahrt richtig verhalten und welche Klamotten entsprechen dem Aida-Dresscode? Alle Informationen dazu erhältst du in diesem Artikel von „MOIN.DE“.