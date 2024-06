Kreuzfahrt: Urlauber entsetzt! Schuld ist IHR Verhalten an Bord

Die Seele baumeln lassen und den Alltagsstress hinter sich lassen – wo ginge das besser als bei einer Kreuzfahrt, könnte man meinen. Denn bei den zahlreichen Zielen, die man in kürzester Zeit abklappert und dem frischen Seewind, der einem um die Nase weht, ist doch alles schnell vergessen. Statt Entspannung pur zu erleben, packen jetzt aber immer mehr Urlauber aus, wie es an Bord wirklich zugeht.

Denn satt Friede, Freude, Eierkuchen scheint an Bord von Aida-Schiffen hier und da ein anderer Wind zu wehen. Und der stößt vielen Kreuzfahrt-Passagieren übel auf, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ jetzt berichtet.

Kreuzfahrt: SIE lösen Diskussionen aus

Im Kreuzfeuer der Kritik stehen jetzt nämlich ausgerechnet die Crew von Aida. Darf man auf die Worte einiger entsetzter Gäste im Netz vertrauen, so sollen die Mitarbeiter nicht nur unhöflich zu den Touristen an Bord sein. Für einige seien sie sogar dafür verantwortlich, dass auf den Kreuzfahrt-Dampfern absolut keine Wohlfühl-Atmosphäre aufkäme.

Doch wie verhalten sich die Aida-Mitarbeiter konkret? Laut „MOIN.DE“ reichen die Beschreibungen im Netzt von „genervt und gereizt“ über „arrogant“ bis hin zu „richtige Kotzbrocken“. Sehen das aber auch wirklich alle Passagiere so?

Sind die Gäste das Problem?

Tatsächlich soll ein Großteil der Gäste sogar dagegen halten und das Fazit der „Mecker-Gäste“ überhaupt nicht nachvollziehen. „Wir haben bisher nur sehr freundliches und nettes Personal erlebt“, wird so etwa ein Mann deutlich.

Was die „Mecker-Gäste" sonst noch so am Kreuzfahrt-Personal auszusetzen haben und warum sie vielleicht selbst das Problem an der ganzen Misere sind