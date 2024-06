Kreuzfahrt: Passagier genießt Aussicht aufs Meer – was er dann sieht, sorgt für Gänsehaut

Eine Kreuzfahrt machen Menschen vor allem, weil sie einmal vom stressigen Alltag und vielleicht auch den schlechten Nachrichten in der Welt abschalten möchten. Der weitreichende Luxus und der Blick aufs offene Meer bewirken da bei einigen Kreuzfahrt-Reisenden wahre Wunder.

Ein Passagier, der auf einem Dampfer nahe des US-Staates Florida im Atlantik unterwegs war, machte allerdings beim Aufenthalt an Deck eine Beobachtung im Wasser, die ihm ein mulmiges Gefühl brachte.

Kreuzfahrt: Passagier erblickt plötzlich Kriegsschiffe

Der Mann war laut „Focus“ gerade auf einer Kreuzfahrt auf dem Atlantik, als er zufällig nach draußen blickte und einige Militärschiffe auf den ersten Blick erkannte. Sie waren ganz in der Nähe des Urlaubsschiffes, auf dem sich der Passagier befand und stammten offensichtlich aus Russland.

„Ich schaute zufällig nach draußen und sah eines der Schiffe, also ging ich hinaus, um nachzusehen“, berichtete der Mann. Schließlich habe er die sechs Kriegsschiffe den ganzen Tag am Horizont beobachten können. „Ich war überrascht, wie nah sie waren. Wir sind nicht so weit von der Küste entfernt“, so der Kreuzfahrt-Urlauber weiter über die Situation.

Kriegsschiffe auf dem Weg nach Kuba

Tatsächlich wurde erst kürzlich bekannt, dass mehrere russische Kriegsschiffe auf dem Weg nach Kuba sind. Das Land in der Karibik ist nur einige hundert Kilometer von Florida entfernt.

Die ersten Schiffe sollen bereits im Hafen angelegt haben, laut russischem Verteidigungsministerium soll auch ein U-Boot darunter sein. Es ist kein Geheimnis, dass Präsident Wladimir Putin aktuell diverse militärische Manöver im Atlantik übt, genauso wie Atomwaffen-Übungen vor der Grenze zur Ukraine.