Kreuzfahrt: Beliebtes Gratis-Angebot plötzlich verschollen – Urlauber haben das Nachsehen

Wer mit einem Kreuzfahrt-Riesen in See sticht, der kommt nicht nur bei zahlreichen Landgängen an unzähligen Orten auf seine Kosten. Auch an Bord selbst wird Urlaubern so einiges geboten, damit keine Langeweile aufkommt.

Für viele spielen in Sachen Angebot aber auch die Restaurants eine essenzielle Rolle. Denn wie lässt es sich wohlfühlen, wenn man sich während seiner Reise nicht ordentlich den Bauch vollschlagen kann? Während ihrer Kreuzfahrt mit der „Aida Cosma“ machten die Passagiere in einem der Restaurants jetzt aber eine erschreckende Feststellung. Laut unserem Partnerportal „MOIN.DE“ fällt derzeit ein beliebtes Gratis-Angebot weg.

Kreuzfahrt: Fehlende Maschine sorgt für Drama

Im Fokus des Kreuzfahrt-Dramas bei Aida: die Softeismaschine. Auf der „Aida Cosma“ war es bislang gang und gäbe, dass sich Kunden im Restaurant Fuego kostenlos an der Eismaschine bedienen konnten. Doch eine Urlauberin durchbricht jetzt mit einer erschreckenden Beobachtung die Dessert-Euphorie: Plötzlich ist das Gerät wie vom Erdboden verschwunden!

Ihre Beobachtung teilte sie in den sozialen Medien. Schnell sollten sich auch andere entsetzte Passagiere in die Spekulationen einmischen. Und alle können sich, wie „MOIN.DE“ berichtet, einfach nicht erklären, wo die Softeismaschine plötzlich hingeraten sein könnte.

Kellner mit Hiobsbotschaft

Viele spekulieren jetzt sogar, dass das Fehlen des Geräts hygienische Gründe haben könnte. Denn erst kürzlich gingen Gerüchte herum, dass die „Aida Nova“ ein waschechter Krankheits-Hotspot sein soll.

Ein Kellner der „Aida Cosma" kann diese Vermutung aber schnell aus der Welt schaffen. Denn tatsächlich soll die Softeismaschine kaputt sein.