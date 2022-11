Kreuzfahrt-Testerin geht auf Aida-Schiff – ihr Urteil ist brutal: „Nie wieder“

Viele genießen den Service auf einer Kreuzfahrt und können in ihren Urlaub auf hoher See so richtig entspannen. Meistens wird die Reise dann zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Eine Kreuzfahrt-Testerin wird ihren Aufenthalt wohl auch immer in Erinnerung behalten. Das liegt jedoch nicht an dem besonderen Komfort während der Reise. Unsere Kollegen bei MOIN.DE berichteten von dem heftigen Urteil der Expertin.

Kreuzfahrt-Urlauberin auf 180

Regelmäßig begibt sich die Frau an Deck eines Kreuzfahrtschiffes. Sie hat schon viel erlebt und gesehen, außerdem sprechen ihre zahlreichen Beiträge in den sozialen Medien dafür, dass sie eine waschechte Kreuzfahrt-Expertin ist.

MOIN.DE berichtet, dass ihr Urteil nach ihrer Reise auf der „Aida Cosma“ deswegen umso vernichtender daherkam.

Der Hunger verschlug die Urlauberin in das Gourmet-Restaurant „Rossini“. Aida-Fans werden das Lokal kennen, schließlich darf das Essen und der Service auf keiner Kreuzfahrt fehlen. Letzterer trieb den Puls der Testerin allerdings auf 180.

„Ich stand trotz meiner Reservierung nicht mal auf der Liste, durfte dann aber mit kurzem Gemaule des Restaurantleiters noch teilnehmen“, ärgert sich die Passagierin. Auf ihr Getränk musste sie eine gefühlte Ewigkeit warten und das sonst so gemütliche Ambiente ließ an diesem Abend zum Wünschen übrig.

Testerin spricht vernichtendes Urteil

Aus dem Blogeintrag der Kreuzfahrt-Testerin lässt sich ihre Wut ablesen. Sie wolle die Unannehmlichkeiten im „Rossini“ „nie wieder erleben.“

Was ihr den Besuch in dem Aida-Restaurant außerdem madig gemacht hat, erfährst du in dem Artikel von unseren Kollegen bei MOIN.DE.