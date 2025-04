Kreuzfahrt: Urlauber zittern! Wenn du diesen Fehler machst, ist dein Geld auf einen Schlag weg

Für viele Urlauber ist eine Kreuzfahrt das Nonplusultra. Kein Wunder, denn Familien, Paare und auch Alleinreisende haben so alles direkt an einem Ort: Eine schöne Unterkunft, viele Restaurants, Entertainment-Angebote, Wellness und die Reise an verschiedene Orte.

So kommt es auch immer mal wieder vor, dass Reisende ihren Trip mit dem Kreuzfahrtschiff frühzeitig buchen, um gegebenenfalls noch den einen oder anderen Rabatt einzuheimsen. Doch Achtung: Wie unser Partnerportal „MOIN.de“ herausgefunden hat, müssen Kreuzfahrer bei einer Sache Obacht geben. Diesen Fehler zu vermeiden ist aber zum Glück ziemlich einfach…

Kreuzfahrt: Hier müssen Reisende aufpassen

Denn offenbar wird nicht jeder Rabatt automatisch verrechnet. Wie „MOIN.de“ herausgefunden hat, sind ein paar Kunden von Aida Cruises in ein kleines Gutschein-Malheur geraten. Bei dieser Aktion ging es nämlich um einen Rabatt-Code, der 200 Euro für das Bordbistro beinhaltete. Beim Einlösen haben die Kreuzfahrtschiff-Reisenden aber eine Sache dabei komplett außer Acht gelassen.

+++Kreuzfahrt: Riesen-Streit um Getränke-Pakete! Was lohnt sich wann?+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

„Wir wussten nicht, dass man den Aktionscode in ‚My Aida‘ selbst aktivieren muss. Somit ist das Bordguthaben im Prinzip weg“, schildern die Reisenden auf Facebook. Die Kreuzfahrer sind dabei nicht die einzigen, denen dieses Missgeschick unterlaufen ist. Ein paar erfahrende Urlauber, die schon öfters mit Aida Cruises verreist sind, klären auf: „Das ist leider bei allen Aktionscodes so, dass man die aktiv eingeben muss.“

Mehr Themen:

Auch andere Nutzer eilen zur Hilfe und raten, die Aida-Hotline einmal anzurufen. Bekommen die verzweifelten Gäste letztendlich noch ihr Aktionsgeld für das Bordbistro oder stehen sie wirklich am Ende mit nichts da? Was die Lösung für das Debakel war und wie die ganze Geschichte ausgegangen ist, kannst du im Artikel unseres Partnerportals „MOIN.de“ nachlesen.