Kreuzfahrt: Riesen-Streit um Getränke-Pakete! Was lohnt sich wann?

Na, da kann man sich mal richtig austoben! Für viele ist eine Kreuzfahrt DER Urlaub schlechthin: Luxus pur auf dem offenen Meer, Landgänge zu Orten, die man wohl niemals bereisen würde. Und natürlich Erholung. Doch vor jeder Kreuzfahrt muss man als Passagier etliche Entscheidungen bei der Buchung treffen: welche Kabine, welche Ausflüge, welche Angebote generell?

Es gibt zahlreiche selbsternannte Experten in Deutschland, die zwar oft und viel Kreuzfahrt fahren, aber beileibe nicht immer die besten und günstigsten Angebote herausfischen. Einer von ihnen hat jetzt richtig nachgehakt – und die Reaktionen sind extrem gespalten, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Kreuzfahrt: Riesen-Streit um Getränke-Pakete!

Wer als Deutscher eine Kreuzfahrt machen will, kommt oft nicht an Aida vorbei. Vor allem die Getränke-Pakete sind beliebt, weil man ja ohne Limit Alkohol und Softdrinks genießen kann. Ohne jede Sorge vor möglichen Aufschlägen. Doch Obacht, denn nicht jeder ist bereit, in die vorgefertigten und kostspieligen Pakete zu investieren.

Dabei gehen die Meinungen darüber richtig auseinander. Die eine Seite schwört auf das All-inclusive-Paket, will sich von rund um die Uhr von Kellnern bedienen und die Seele baumeln lassen. Ein Kreuzfahrer schreibt: „Immer All-In, sonst wartet man wie die Sparfüchse auf die Restaurant-Öffnungen!“

Was lohnt sich wann?

Doch ist das wirklich so? Wie ist es denn für die Passagiere, die ohnehin lange an Land sind und vergleichsweise wenig Zeit auf dem Schiff verbringen? Eine Frau schreibt auf Facebook: „Wir sind den ganzen Tag gar nicht an Bord. Wo soll ich da so viel trinken?“

Auch die vermeintlich günstigeren Light-Pakete sind umstritten. Wer nur ab und zu etwas trinken will, sei damit gut bedient. Wo aber der eigentliche Unterschied liegt und wie ihn erfahrene Kreuzfahrt-Urlauber bewerten, kannst du hier auf MOIN.DE nachlesen!