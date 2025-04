Kreuzfahrt: Aida-Umbau geht nach hinten los! Urlauber stellen klare Forderungen

Für viele Reiselustige ist eine Kreuzfahrt ein absolutes Highlight. Sie können in ihrem Urlaub neue Orte und Kulturen kennenlernen und an Bord relaxen, das Entertainment-Programm genießen oder sich am Buffet die Mägen vollschlagen.

Die AidaDiva hat dafür jetzt neue Restaurants und Bars an, denn sie hat sich einer großen Renovierung unterzogen. Doch die kommt bei einigen Kreuzfahrt-Liebhabern alles andere als gut an.

Kreuzfahrt: AidaDiva erstrahlt „im neuen Glanz“

Auf ihrer Website verkündet die Reederei: „AidaDiva erstrahlt im neuen Glanz – wir sind ganz stolz auf das Ergebnis und freuen uns, dass unsere Kussmundschönheit nun bereit ist für viele weitere unvergessliche Reisen.“

Kreuzfahrt-Fans wüten jetzt allerdings unter einem Facebook-Post von Aida, in dem die Reederei eines ihrer neuen Zimmer zeigt. Sie sind der Meinung, dass das Ergebnis besser sein könnte, wie „Moin.de“ berichtet.

Urlauber stellen klare Forderungen

„Ich habe so sehr auf mobile Betten gehofft, die man bei Bedarf auch getrennt stellen kann“, kommentiert eine Userin. Eine andere erwartet hingegen mehr Proviant auf dem Zimmer. „Die Mini-Bar und Kaffeemaschine fehlen immer noch“, schreibt sie. Nach den Kommentaren zu urteilen, könnte man fast meinen, dass die Umbauarbeiten nach hinten losgegangen sind.

Was es sonst noch zu beanstanden gibt, liest du auf unserem Partner-Portal „Moin.de“. Ob sich Aida die Kritik der Kreuzfahrt-Fans zu Herzen nimmt, bleibt abzuwarten.

Übrigens: Die AidaDiva ist nicht das einzige Schiff, das renoviert wird. „Drei Schiffe werden bis 2026 auf der Werft in Marseille umfassend modernisiert“, heißt es auf der Website. Dazu zählen auch AidaLuna und AidaBella.