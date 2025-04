Kreuzfahrt: Urlauber kritisieren Aida-Service – „Geld kann man sich sparen“

Puh, Ärger auf der Kreuzfahrt! Eine Reise auf hoher See ist für viele DER Urlaub schlechthin: ein Luxusschiff auf offenem Meer, exotische Reiseziele und besondere Annehmlichkeiten an Bord. Wer sagt da schon nein?! Doch das Ganze hat natürlich auch seinen stolzen Preis. Gerade deshalb wollen Urlauber, dass auf der Kreuzfahrt alles perfekt läuft.

Doch für viele Gäste auf der beliebten deutschen Reederei Aida endete die Reise in purem Frust, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet. Und zwar nicht etwa wegen des Wetters oder wegen des Buffets – sondern wegen eines digitalen Desasters!

Kreuzfahrt: Urlauber kritisieren Aida-Service

Auf Facebook kocht die Stimmung in einer Aida-Gruppe so richtig hoch. Auf die Frage eines Reisenden, wie der sogenannte „On Board Chat“ eigentlich funktioniere, entfesselt sich ein Shitstorm der Extraklasse. Dutzende Kommentatoren zeigen sich genervt von Aida, kritisieren laut MOIN.DE die mangelhafte Funktionsfähigkeit.

Ein Gast schreibt offen: „Es ist eine Katastrophe und im Grunde genommen nicht wirklich nutzbar. Er legt sogar noch einen drauf, schreibt: „Das Geld kann man sich sparen. Der Chat ist sehr ‚anfällig‘, hängt sich auf oder geht einfach gar nicht.“ Pushnachrichten gibt es nicht, die Kommunikation klappe nur mit Glück.

Dabei wäre der Chat per se eine gute Idee – unabhängig vom sündhaft teuren WLAN an Bord könnten sich Gäste kostenlos Nachrichten schicken. Eine Frau, die auch an Bord der Aida ist, ist dagegen richtig sauer. Sie kritisiert ganz andere Dinge – und geht auch mit der deutschen Reederei hart ins Gericht.