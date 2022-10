Kreuzfahrt: Mega-Highlight! Sowas hat es auf Aida-Schiffen noch nie gegeben

Auf einer Kreuzfahrt wird getanzt, gelacht und getrunken. Nicht nur die Landausflüge sind für die Reisenden echte Highlights, auch auf dem Schiff gibt es ordentlich Programm.

Passagiere der „Aida Cosma“ können sich bald auf ein ganz besonderes Highlight auf ihrer Reise freuen. Es geht ein exklusiver Gast mit ihnen an Bord, der dem ganzen Schiff mal so richtig einheizen wird. Das berichtet unser Partnerportal „MOIN.DE“.

Kreuzfahrt: Aida Cosma lockt Passagiere mit echtem Weltstar

Schon bald geht es für die „Aida Cosma“ auf in Richtung Orient. Dort schlägt sie ihr Winter-Lager auf und fährt die Orient-Route (Dubai, Abu Dhabi, Oman, Sir Ban Yas und Bahrain). Bis zum April 2023 wird sie dabeibleiben. Anfang November erfolgt die Überfahrt.

Für die „Aida Cosma“ ist es eine Orient-Premiere und die wird gleich ordentlich gefeiert. Zum Auftakt geht es in Dubai zur spektakulären Lichtershow „Ain Dubai“. Von Dubai geht’s über Abu Dhabi, Oman, Sir Ban Yas und Bahrain wieder zurück nach Dubai. Highlights sind Wanderungen durch die ewigen Sanddünen oder ein Besuch der Formel-1-Rennstrecke in Abu Dhabi.

ER legt auf der Aida Cosma auf

Das ist aber längst noch nicht alles. Das größte Highlight der Reise wartet für die meisten Passagiere wohl an Bord. Dort tritt nämlich ein echter Weltstar auf. Am 19. November, dem zweiten Tag der Reise, legt der deutsche DJ „Alle Farben“ auf und heizt den Passagieren so richtig ein.

Frans Zimmer alias „Alle Farben“ ist ein DJ aus Berlin. Seinen Durchbruch feierte er 2013 mit dem Song „She moves (Far away)“. Er legt bei den größten Festivals in ganz Europa auf und wurde schon mehrfach für seine Arbeit ausgezeichnet.

