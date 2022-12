Kreuzfahrt: Paar geht an Bord der Aida und ist entsetzt – sofort zieht es Konsequenzen

Nach einer Kreuzfahrt mit der „Aida Cosma“ hat ein Paar eine drastische Entscheidung getroffen. Die beliebte Reederei kommt für sie ab sofort nicht mehr in Frage.

Die Erwartungen waren groß, doch am Ende seien sie bitter enttäuscht worden. Gegenüber unserem Partnerportal MOIN.de haben sie die Hintergründe verraten und einen schlimmen Verdacht geäußert.

Kreuzfahrt endet in bittere Enttäuschung

„Die nächtliche Panoramafahrt in Dubai und Aussichtplattform ‚The View at the Palm’“ – dieser Ausflug hörte sich für das Paar nach einem wahrgewordenen Traum an. Wie die beiden Urlauber berichteten, sollte die Tour am 22. Dezember gegen 16.10 Uhr beginnen. Versprochen habe Aida ihnen einen tollen Ausblick von einer Aussichtsplattform über ganz Dubai mit anschließendem Sonnenuntergang. Der romantische Sonnenuntergang sei für sie überhaupt der Grund für die Buchung gewesen.

Im Anschluss sollte es laut Plan eine rund dreistündige Panoramafahrt durch das nächtliche Dubai geben. Doch die Realität habe anders ausgesehen: „Stattdessen wurde gemacht: Eine Fahrt auf der Hauptstraße im Hellen zu ‚The Frame‘. Danach wurden wir durch die Dubai Mall getrieben, um die Wasser-Show zu sehen und zum Schluss waren wir dann erst auf der Aussichtsplattform“, so die enttäuschten Kreuzfahrer.

95 Euro habe die Tour pro Person gekostet. Umso tiefer sitzt die Frustration: „Ein komplett anderes Programm als versprochen abzuliefern, ist schon dreist", regt sich der Urlauber auf. Zudem hat er einen schlimmen Verdacht. Er glaubt, dass Aida die Änderungen von Anfang an so geplant hätte, ohne die Passagiere darüber zu informieren. Der Kreuzfahrer will mitbekommen haben, dass die Tickets erst um 19 Uhr für die Aussichtsplattform gebucht wurden. Also zu einem Zeitpunkt, als die Sonne längst untergegangen war. Danach habe das Paar das Gespräch mit der Reiseleitung gesucht. Doch die Reaktion schockierte sie noch mehr.