Kreuzfahrt: Wirbel um alte Flotte – das gab es noch nie!

Kreuzfahrten erfreuen sich von Jahr zu Jahr an immer größerer Beliebtheit. Im Jahr 2022 haben insgesamt 3,2 Millionen deutsche Kreuzfahrtpassagiere eine Schiffsreise unternommen, Tendenz steigend. Was der beste Anbieter ist, darüber streiten sich die Geister.

Die einen schwören auf MSC Cruises, die anderen auf AIDA. Auch Tui Cruises ist ganz oben mit dabei. Und genau die haben sich jetzt ein neues Angebot für ihre Passagiere einfallen lassen. Unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Tui Cruises mit verlockendem Kreuzfahrt-Angebot

Ab der Saison 2023/24 lädt die „Mein Schiff 2“ in der Diamant Bar zum orientalischen Genuss ein. Das traditionelle Shisha-Erlebnis wird mit diesem neuen Angebot auf eine neue Ebene gehoben: E-Shishas werden nun angeboten. Nach Angaben von „Schiffe und Kreuzfahrten“ soll es zwölf Geschmacksrichtungen geben. In gemütlichem Flair kommen Shisha-Liebhaber hier so richtig auf ihre Kosten.

Neben den zwölf verschiedenen Geschmackssorten steht auch schon der Preis für das ganze Vergnügen fest. Lies mehr dazu auf MOIN.DE.

„Mein Schiff 2“ mit überragenden Angeboten

Neben dem neuen E-Shisha-Angebot überzeugt das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 2“ mit weiteren überzeugenden Angeboten. 12 Restaurants und Bistros versorgen die rund 2.800 Passagiere an Bord mit kulinarischen Highlights. Für die passenden Drinks sorgen nicht weniger als 17 Bars und Lounges, in denen jeder Cocktail gemixt wird, den man sich nur wünschen kann. An sonnigen Tagen bietet das 20.500 Quadratmeter große Außendeck genügend Platz und Liegestühle, um in der Sonne zu entspannen. Und wer sich sportlich betätigen möchte, dem stehen 2.400 m² Spa- und Fitnessbereich zur Verfügung.

Auch Destinationen wie Dubai, Abu Dhabi bis hin zu Saudi Arabien bieten orientalisches Flair. Für diese Reiseziele kommt das E-Shisha-Angebot gerade wie gerufen. Mehr Details erfährst du in diesem Artikel bei MOIN.DE.