Kreuzfahrt wird zum Alptraum! Gäste schildern schlimme Szenen – „Es kam von der Decke“

Entspannt über die Weltmeere schippern und dabei alle Sorgen des Alltags vergessen. Mit diesem Traumszenario buchen jährlich zigtausende Reisende eine Kreuzfahrt für ihren Jahresurlaub.

Doch für Reisende des Kreuzfahrtschiffes Carnival Radiance entwickelte sich ein Trip zu einem echten Alptraum. Sie wurden am 17. Oktober unsanft aus dem Schlaf gerissen.

Kreuzfahrt-Schock! Plötzlich tropft es von der Decke

Es sind Bilder, die niemand auf einer Kreuzfahrt erleben will. Als der Dampfer der US-amerikanischen Reederei Carnival Cruise Line an der kalifornischen Küste unterwegs war, mussten die Passagiere plötzlich ihr Hab und Gut retten. Denn: „Um 2 Uhr morgens wurden wir von Wasser geweckt, das aus der Decke in unser Zimmer strömte. Es war absolut erschreckend“, berichtet Passagierin Amber, die am 17. Oktober ein Video des Vorfalls bei TikTok hochgeladen hat. Es zeigt, wie sich das Wasser immer weiter ausbreitete.

„Wir hatten beinahe einen halben Meter stehendes Wasser in der Kabine. Es hat alles zerstört“, erinnert sich ein anderer Passagier. Der Familienvater ist sich sicher: „Das war unsere erste Kreuzfahrt, unsere Kinder sind traumatisiert und werden nie wieder auf eine andere gehen wollen.“ Nicht wenige hatten angesichts der Bilder die untergehende Titanic vor Augen. Doch bestand wirklich Gefahr? Und woher kamen die Wassermassen?

Das steckt hinter dem Kreuzfahrt-Drama

Die Carnival Cruise Line klärte gegenüber dem Onlineportal „Unilad“ auf. Es handelte sich nicht etwa um Meerwasser, das durch die Decke drang. Stattdessen stammte es von Bord selbst. Laut der Reederei sei es zu einem Rohrbruch gekommen.

Ein Sprecher der Reederei teilte mit, dass die Crew den Rohrbruch sofort behoben habe, nachdem man davon erfahren hatte. Anschließend sei der betroffene Trakt des Kreuzfahrtschiffs gereinigt worden. Nur etwa zwei Prozent der Kabinen des Kreuzers seien betroffen gewesen. Das dürfte die Betroffenen aber wohl kaum über den Stress der Nacht und die zerstörten Habseligkeiten hinwegtrösten. Ob es eine Entschädigung gab, ist nicht bekannt.