Kreuzfahrt: Drama auf Ozeanriese! Person über Bord – kurz darauf gibt es Gewissheit

Mehr als drei Millionen deutsche Kreuzfahrtpassagiere haben im vergangenen Jahr eine Kreuzfahrt unternommen. Gerade jetzt, wo das Wetter in NRW ungemütlich wird, entfliehen viele auf dem Wasserweg in den warmen Süden. Ein beliebtes Schiff dafür ist die „Symphony of the Seas“, eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt, das auf einer Reise weit über 6.000 Passagiere befördern kann.

Doch ein Passagier an Bord wird diese Reise sicher nicht so schnell vergessen. Am Montag (30. Oktober) kam es zu einem Schockmoment, der es in sich hatte.

Schock auf der Kreuzfahrt: Person über Board

Auf dem Weg von Barcelona im Mittelmeer nach Fort Lauderdale in den USA ist es passiert. Die „Symphony of the Seas“ von Royal Caribbean International befindet sich derzeit auf einer zweiwöchigen Positionierungsreise nach Amerika. Und innerhalb der ersten zwölf Stunden passierte das Unvorstellbare: Gegen 23 Uhr des ersten Abends ging einer der Passagiere über Bord.

Das Schiff drehte sofort um und die Such- und Rettungsaktion wurde unverzüglich eingeleitet. Die Dunkelheit erschwerte die Suche. Ein Boot wurde zu Wasser gelassen, um die Person aus dem Mittelmeer zu retten. Nach etwa eineinhalb Stunden voller Schrecken kam die Gewissheit: Die Rettung war erfolgreich.

Zurück an Bord wurde der unfreiwillige Schwimmer sofort medizinisch versorgt. Ob es sich um einen Gast oder ein Besatzungsmitglied handelt, ist derzeit noch nicht bekannt. Nach der Bergung im Dunkeln setzte das Schiff seine Fahrt mit zweistündiger Verspätung gegen 0.30 Uhr in Richtung Valencia fort, wo es am Morgen eintraf.

Was die „Symphony of the Seas“ so besonders macht

Die „Symphony of the Seas“ ist ein Kreuzfahrtschiff der Reederei Royal Caribbean International, das erst seit fünf Jahren auf See unterwegs ist. In dieser Zeit war sie das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, bis sie 2022 von ihrer Schwester, der „Wonder of the Seas“, abgelöst wird. Das Schiff bietet bis zu 6.680 Passagieren Platz und Luxus. Surfsimulatoren, Laser-Tag und zahlreiche gastronomische Highlights sind einige der Möglichkeiten, die das Kreuzfahrtschiff zu bieten hat.

Luxus, wohin das Auge reicht. Wasserrutschen und Pools sorgen an den Seetagen der Kreuzfahrt für den nötigen Badespaß. Foto: IMAGO/Panthermedia

Ganz billig ist das Vergnügen allerdings nicht: Für einen 7-tägigen Aufenthalt muss man mit rund 1.000 Euro rechnen. Und da sind alle Extras wie Flüge und Ausflüge noch gar nicht eingerechnet.

Nachdem die Symphony das letzte halbe Jahr in Europa verbracht hat, ist sie nun auf dem Weg zurück in ihre Heimat: die Karibik. In der Wintersaison 2023/24 wird der Ozeanriese in Fort Lauderdale in Florida für Karibikkreuzfahrten stationiert sein. Hoffen wir, dass es bei den kommenden Kreuzfahrten nicht zu einem nächtlichen Schock kommt.