Kreuzfahrt: Alarm auf AIDA-Schiff! Plötzlich müssen alle Urlauber geweckt werden

Schockmoment auf der AIDAperla während einer Kreuzfahrt in Norwegen!

In der Nacht zu Donnerstag (28. September) wurden die Kreuzfahrt-Reisenden plötzlich aus dem Schlaf gerissen. Gegen 1 Uhr wurde der Feueralarm ausgelöst und die Mitglieder der Bordfeuerwehr auf Deck 3 gerufen, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet.

Alarm auf Kreuzfahrt

Auf Deck 3 musste die Bordfeuerwehr in die Bäckerei. Zum Glück gab es am Einsatzort gleich Entwarnung. Denn dort war kein Feuer ausgebrochen, sondern es kam „nur“ zu einer starken Rauchentwicklung. Was den starken Rauch auslöste, ist bislang noch unklar.

Der Captain gab die Entwarnung sofort an die Touristen weiter, und die Kreuzfahrt konnte entspannt fortgesetzt werden. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls befand das AIDA-Schiff sich gerade auf einem Seetag zwischen Stavanger und Hamburg. Am Freitag (29. September) kehrten die AIDAperla von ihrer elftägigen Norwegen-Reise in den Hamburger Hafen zurück.

Die AIDAperla bei ihrer Fahrt durch den Geirangerfjord. Foto: imago/Martin Wagner

Die Kreuzfahrten in Norwegen erfreuen sich bei Reisenden einer großen Beliebtheit. Als Highlights gelten dort die Fahrten durch die malerischen Fjorde. Besonders spektakulär ist der Geirangerfjord, der von der UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt wurde.

Kreuzfahrten bescheren Kiel irren Rekord

Nicht nur die Kreuzfahrten nach Norwegen bescherten dem Kieler Hafen zuletzt einen unglaublichen Rekord. In diesem Jahr knackte der Hafen erstmals die irre Marke von einer Million Kreuzfahrt-Passagieren innerhalb einer Saison.

Erst im Vorjahr hatte der Kieler Hafen mit etwas mehr als 800.000 Passagieren in dieser Statistik einen neuen Bestwert aufgestellt. In diesem Jahr toppte Kiel diesen Wert noch mal um Längen.

Branche boomt

Mit einer solchen Entwicklung hätte die Kreuzfahrt-Branche vor wenigen Jahren wohl nicht gerechnet. 2020 war die Branche durch die strengen Corona-Maßnahmen besonders hart getroffen.

Doch längst hat die Kreuzfahrt-Industrie sich von den Lockdowns erholt und boomt nun wie nie.