Kreuzfahrt: Ärger auf Aida-Schiff – dreiste Urlauber lösen heftige Diskussionen aus

Der Urlaub auf hoher See soll für seine Passagiere neben einem Maximum an Entspannung vor allem eines bieten: Einen Mix aus ruhigen Seetagen und spannenden Landgängen. Das erleben Passagiere auch regelmäßig auf ihren Kreuzfahrten mit Schiffen von Aida Cruises.

Aber immer wieder kommt es auf den Ozeanriesen zu Unmut. Viele Kreuzfahrt-Gäste machen ihrem Ärger im Netz Luft und wollen damit auch andere Passagiere warnen. Das Fatale daran? Oftmals regen sie sich über ihre Mitreisenden auf. So sieht es auch in diesem Fall aus, über den unser Partnerportal „MOIN.DE“ aktuell berichtet.

Kreuzfahrt: Ärger an Bord!

Erst kürzlich musste für die Aida Stella ein Rückzieher gemacht werden. Der Grund? Nach wie vor schränkt die gefährliche Lage im Roten Meer viele Kreuzfahrten mit Stopps im Nahen Osten ein. Für viele Touristen, die sich auf ihre Reise auf hoher See gefreut hatten, ein schwerer Schlag. Mehr dazu liest du hier >>>.

Doch auch an Bord der Aida Blu mussten Passagiere jetzt eine leidvolle Erfahrung machen – mal wieder! Denn viele Mitreisende kennen bei den Liegen keine Grenzen und reservieren regelmäßig dreist Liegen, und das zum Teil schon in den frühen Morgenstunden, wie „MOIN.DE“ erfahren hat.

Kreuzfahrt-Gäste rasten bei diesem Anblick aus

„Leider gibt es hier auch Liegen-Reservierer auf der Blu. Um kurz vor sieben, noch vor dem Frühstück!“, packt die entsetzte Aida-Reisende jetzt auf Facebook aus und sollte damit schnell einen Sturm der Entrüstung auslösen.

„Krass, aber das ist bei jedem Strandurlaub leider üblich und dann kommen sie erst am Nachmittag“, stellt so etwa ein anderer Aida-Fan mit großem Bedauern fest. Andere haben für die Kreuzfahrt-Passagierin aber auch einen krassen Tipp parat. Was sie ihr empfehlen und warum auch sie am Ende einstecken muss, das liest du in diesem Artikel von „MOIN.DE“.