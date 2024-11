Kreuzfahrt: Blick ins Logbuch verrät es – deutsche Passagiere werden sofort hellhörig

Wer eine Kreuzfahrt antreten will, muss nicht selten erst einmal einen Flug buchen. Schließlich muss man ja erst einmal zu dem Starthafen gelangen, von dem aus dann fröhlich drauf los geschippert wird.

Klar, in Deutschland gibt es auch Häfen. Auch von Hamburg aus oder von diversen Häfen an Nord- und Ostsee kann man zu spannenden Reisen aufbrechen. Und in baldiger Zukunft wird sogar ein weiteres Schiff fest auf deutschem Boden – bzgl. in deutschem Gewässer – fest stationiert. Das verrät ein Blick ins Logbuch der verantwortlichen Reederei.

Kreuzfahrt: Deutsche Passagiere jubeln

Tui Cruises – denen die Schiffe der „Mein Schiff“-Flotte gehören – setzt ab dem Sommer 2026 wieder mehr auf deutsche Starthäfen. In Hamburg geht nämlich dann dauerhaft die „Mein Schiff 2“ vor Anker, um das Kreuzfahrt-Angebot von Deutschland aus zu erweitern. Das berichtet das Portal „Kreuzfahrt-Aktuelles“ mit Bezug auf das Logbuch für den besagten Reisezeitraum.

Die „Mein Schiff 2“ fährt meistens Routen für zehn- bis zwölftägige Kreuzfahrten ab. Meistens stehen dabei Ziele wie Island und Großbritannien auf dem Plan. Doch in der besagten Saison im Sommer 2026 geht es diesmal auch an ein paar wärmere Orte.

Kreuzfahrt-Schiff dauerhaft in Hamburg

So schippert die „Mein Schiff 2“ am 2. August 2026 auch nach Portugal – und steuert dabei Häfen in Frankreich und Spanien an. Und ein ganz besonders wichtiges Detail müssen Reisende auf jeden Fall beachten, wenn sie in weniger als zwei Jahren in Hamburg an Bord des Schiffes gehen.

Jeder Passagier muss unbedingt seinen Reisepass mitnehmen. Der Grund: Auf jeder Route, die die „Mein Schiff 2“ von Hamburg aus beginnt, wird mindestens ein Hafen in Großbritannien angesteuert. Und dort braucht man bekanntermaßen den Reisepass, um sich auszuweisen.

Zudem wird empfohlen, aufgrund der zu erwartenden hohen Nachfrage möglichst früh eine Reise zu buchen – obwohl der Sommer 2026 für viele noch gefühlt in weiter Ferne liegt.