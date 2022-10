Kreuzfahrt: Menschen gehen an Deck – was dort plötzlich auftaucht, hätten sie niemals erwartet

Unglaublicher Anblick für die Menschen auf einem Kreuzfahrt-Dampfer! Am frühen Morgen des 24. Oktobers gab es große Aufregung an Bord auf der „Aida Bella“.

Ende Oktober in Europa. Es ist Herbst. Während bei uns in Deutschland von kalten Temperaturen noch nichts zu spüren ist, sieht es da in anderen Teilen auf dem Kontinent schon anders aus. Und das mussten auch die Kreuzfahrt-Gäste auf der „Aida Bella“ mit großer Verwunderung feststellen. Sie machten im Hafen von Tromso (Norwegen) eine überraschende Entdeckung. Unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet von dem Vorfall.

Schneefall bringt Kreuzfahrt-Gäste völlig zum Ausflippen

Eigentlich freuen sich Urlauber, die im hohen Norden mit der Aida oder „Mein Schiff“ unterwegs sind, in erster Linie auf die Polarlichter. Doch im norwegischen Tromso brachte die Menschen an Bord jetzt etwas ganz anderes zum Ausflippen: Schnee!

Drei interessante Fakten zur Aida:

Aida ging aus der „Deutsche Seereederei“ hervor, einem volkseigenen Betrieb im Feriendienst der DDR

Nach der Wende beschloss das Unternehmen, Kreuzfahrtschiffe nach amerikanischem Vorbild zu bauen

1996 ging das erste Aida-Clubschiff auf Reise, derzeit (Stand 2022) besteht die Flotte aus 13 Schiffen

Guest Commerce Manager Florian Apfelbach teilte in den sozialen Netzwerken fleißig Bilder vom „Schneeeinbruch in Tromso“. Apfelbach präsentiert Bilder von reichlich Schnee an Deck der „Aida Bella“. Dazu schreibt er: „Anscheinend wurde sogar bereits der erste Schneemann auf dem Pooldeck gesichtet.“

Weitere Nachrichten:

Kreuzfahrt: Schnee nicht nur für Passagiere ein tolles Erlebnis

Und tatsächlich: Einige Gäste bauten einen Schneemann an Bord der Aida. Von Herbst an Bord also keine Spur. Eher ist echtes Winter-Feeling angesagt. „Herrlich“, „einfach nur toll“ und „Wow“ heißt es da unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Warum das Schnee-Erlebnis nicht nur für die Passagiere ein Wow-Erlebnis war, das liest du auf „MOIN.de“. Zu dem Artikel geht es hier.