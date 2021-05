Kaufland parodiert Werbespruch – doch dann kontern die Kunden

Die Lebensmittel-Einzelhandelskette Kaufland wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitzt im baden-würrtembergischen Neckarsulm. Die Kaufland Stiftung und Co. KG gehört genau wie der Discounter Lidl zur Schwarz Gruppe. Kaufland beschäftigt insgesamt 132.000 Mitarbeiter.

In seiner neuen Facebook-Werbung hat es Kaufland mit Humor versucht und dafür einen altbekannten Slogan recycelt.

Doch die (teils auch kritischen) Reaktionen der Kaufland-Kunden zeigen, dass auch hier viel Kreativität vorhanden ist.

Kaufland will Kunden mit „Parship“-Parodie begeistern

Mit seiner neuen Werbung möchte Kaufland auf sein Sortiment im Online-Shop aufmerksam machen. Dafür hat sich das Unternehmen einen altbekannten Slogan ausgeliehen, mit dem schon die Datingseite „Parship“ warb.

Das ist Kaufland:

gegründet 1968, Firmensitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg)

das Unternehmen betreibt rund 1.300 Filialen, davon 667 in Deutschland und hat rund 132.000 Mitarbeiter

die Kette ist außerdem in Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und der Republik Moldau vertreten

ist ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe (ebenso wie Lidl)

Kaufland: Werbung mit Parship-Slogan

Nutzer finden bei Facebook ein Bild mit zwei Betten im Love-Stil und der Frage: „Du suchst die ganz, ganz große Liebe?“. Als Bildüberschrift prangen große rote Buchstaben über dem Bett mit den Lettern „Alle 11 Minuten verliebt sich ein Besucher in unsere Produktvielfalt.“

Doch ob die Parodie von Kaufland auch den gewünschten Effekt bei der Kundschaft hervorbringt?

Immerhin wurde der Post schon 105 Mal geteilt...

Kaufland: Geteilte Meinung im Netz

Einige Nutzer auf Facebook feiern die Parodie und schreiben lachend: „Ich brauch nur 2 Minuten, wenn ich bei Kaufland bin“. Ein anderer geht auch auf den Spruch ein und meint: „Ich schaffe das auch in unter 11 Minuten“

Andere scheinen jedoch alles andere als zufrieden zu sein. Ein anderer kontert lapidar: „Alle 11 Minuten rennt einer durch den Kaufland Pasewalk und ärgert sich über ausverkaufte Angebote und leere Regale.“ Ein anderer Mann scheint dieselbe Erfahrung gemacht zu haben: „Alle 11 Minuten sagt ein Mitarbeiter einem ,dass xy wohl nicht mehr im Sortiment ist“

