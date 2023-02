Kaufland, Penny und Co: Preis-Explosion vorbei? Experte: „Es kann vieles passieren“

Dass die Preise insbesondere für Lebensmittel seit Wochen immer weiter in die Höhe schießen, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Doch nicht nur beim Einkauf in den Supermärkten wie Kaufland, Penny und Co. steigen die Preise – auch für Strom- und Heizkosten muss immer mehr gezahlt werden. Wie soll das weitergehen?

Müssen wir uns auch in den nächsten Wochen auf weitere Preisanstiege gefasst machen oder stehen uns schon bald jede Menge Schnäppchen ins Haus? Jetzt sprach ein Experte Klartext!

Ist das Ende der Inflation in Sicht?

Wenn man die Statistiken von Oktober 2022 bis Januar 2023 vergleicht, bemerkt man einen Rückgang des Preisanstiegs. Ein Zeichen dafür, dass Lebensmittel und Co. demnächst auch wieder günstiger werden? Ökonom und Wirtschaftsexperte Prof. Jens Südekum will gegenüber Bild jedenfalls noch nicht allzu viel Hoffnung machen: „Ist die Inflation vorbei? So einfach ist es leider nicht. Es herrscht immer noch Krieg und es kann vieles passieren.“

Allein schon wenn man bedenkt, dass es einen Anschlag auf eine der Gaspipelines nach Norwegen gäbe, dann würden die Preise sofort wieder in die Höhe steigen. „Aber wenn nichts Dramatisches mehr passiert, dürfte sich die Inflation jetzt deutlich zurückbilden“, erklärte Südekum voller Zuversicht.

Kaufland, Penny und Co: Preise könnten wieder sinken

Die Inflation sei maßgeblich durch die Energiepreise getrieben worden. Doch auch hier gebe es laut des Experten und Mitglieds im wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums gute Aussichten: „Die Energiepreise sinken, weil der Verbrauch – auch dank des guten Wetters – zurückgegangen ist und die Speicher gut gefüllt sind.“ Durch die sinkenden Gaspreise werde auch die Inflation heruntergezogen – das genaue Gegenteil vom Prozess, der die Preise hat explodieren lassen.