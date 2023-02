Aldi dreht heftig an der Preisschraube – Kunden werden ihren Augen kaum trauen

Der Blick auf dem Kassenbon löst bei vielen Aldi-Kunden Frust aus – immerhin sind die Preise in den vergangenen Monaten enorm in die Höhe geschossen. Allen voran die Butter war teuer wie nie. Doch damit ist jetzt Schluss!

Aldi dreht kräftig an der Preisschraube – und zwar nicht nach oben, sondern nach unten. Die Butter wird billiger! So wenig hast du in Deutschland für ein 250-Gramm-Päckchen Butter schon laaange nicht mehr gezahlt…

Butterpreise gelten für Aldi Nord und Süd

Wie „T-Online“ berichtet, reduziert der Discounter-Riese zum Anfang des Februars den Butterpreis um satte 40 Cent! Andere Supermärkte folgen. Ein Päckchen der Aldi-Eigenmarke Milsani kostet ab sofort nur noch 1,59 Euro statt 1,99 Euro – und das sogar dauerhaft! Das entspricht einer Preissenkung von 20 Prozent. Der Rabatt gilt sowohl für Aldi Nord als auch für Aldi Süd. Die „Lebensmittelzeitung“ vermutet, dass der gesunkene Einkaufspreis für Rohmilch der Grund für die Preisreduzierung sein könnte.

Zuletzt waren die Butterpreise vor rund einem Jahr (1,65 Euro) so niedrig. Doch nicht nur Aldi-Kunden können aufatmen: Auch Norma und Kaufland verkaufen Butter von ihrer Eigenmarke für nur noch 1,59 Euro. Außerdem kündigte Edeka bereits an, ebenfalls nachzuziehen.

+++Rewe, Aldi und Co.: Überraschung für Kunden? In DIESEN Produkten stecken bereits Insekten+++

Aldi: Bald auch weitere Produkte günstiger?

Bei dem neuen Aldi-Butterpreis handelt es sich nicht nur um ein Sonderangebot, sondern um den neuen Normalpreis, der bis auf weiteres gilt. In der Regel haben Butterverträge eine Laufzeit von vier bis acht Wochen. Am teuersten war die Butter übrigens letztes Jahr im Mai: Satte 2,29 Euro kostete sie pro Stück. Kurz vor Weihnachten fiel der Preis dann erstmals wieder auf unter zwei Euro.

Weitere Themen:

Wie „T-Online“ schreibt, dürfte es wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis auch weitere Artikel im Preis gesenkt werden. Butter gilt nämlich als Eckpreisartikel, an dem sich die Kunden bei der Preiswahrnehmung eines Händlers orientieren.