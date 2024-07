Aldi dreht an der Preisschraube – Kunden können es kaum fassen

In Zeiten von horrenden Lebensmittel-Preisen in den Supermärkten und Discounter gehen Verbraucher eher ungern einkaufen. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Produkte immer wieder teurer. Jetzt dreht Aldi an der Preisschraube – und Kunden werden es kaum fassen können!

Denn dieses Mal gehen die Preise nicht nach oben, sondern nach unten! Und der Zeitpunkt dafür könnte passender kaum sein. Pünktlich im Hochsommer macht Aldi sein Eis und seine Sonnencreme günstiger.

+++Aldi testet große Neuerung – sie könnte für Kunden alles verändern+++

Aldi versüßt seinen Kunden den Sommer

Bei Aldi schmilzt nicht das Eis, aber der Preis: Ausgewählte Eisprodukte der Eigenmarke Mucci sollen ab sofort günstiger sein. Auch Produkte der Sonnencreme von Lacura Sun werden billiger. Das verkündete der Discounter selbst.

Bei den folgenden Produkten kannst du bei Aldi Nord und Aldi Süd ab sofort bis zu 19 Prozent dauerhaft sparen:

Lacura Sun Sonnenspray Sport LSF 30 oder 50 in der 200-Mililiter-Flasche von 4,59 Euro auf 3,69 Euro (-19 Prozent)

4,59 Euro auf 3,69 Euro (-19 Prozent) Mucci Soft Ice Cones in der 4×135-Mililiter-Packung von 2,29 Euro auf 1,99 Euro (-13 Prozent)

Mucci Super Soft Ice Cones in der 4×140-Mililiter-Packung von 2,29 Euro auf 1,99 Euro (-13 Prozent) bei Aldi Süd

Mucci Sensation Black Stieleis in der 4×100-Mililiter-Packung von 2,29 Euro auf 1,99 Euro (-13 Prozent) bei Aldi Nord

Mucci Sensation Mix Stieleis in der 3×85-Mililiter-Packung von 2,29 Euro auf 1,99 Euro (-13 Prozent)

Mucci Spaghetti Eis-Waffelhörnchen in der 520-Mililiter-Packung von 2,29 Euro auf 1,99 Euro (-13 Prozent)

Mucci Funky American Ice Cream Vegan im 500-Mililiter-Becher von 2,79 Euro auf 2,49 Euro (-10 Prozent)

Mucci Wassereis Swip in der 6×110-Mililiter-Packung von 1,99 Euro auf 1,79 Euro (-10 Prozent)

Lacura Sun Sonnenmilch oder -Spray LSF 30 in der 200 bzw. 250-Mililiter-Flasche von 3,39 Euro auf 3,15 Euro (-7 Prozent) bei Aldi Süd

Doch nicht nur Aldi senkt seine Eis- und Sonnencreme-Preise. Auch Konkurrent Lidl verkauft ausgewählte Produkte jetzt billiger. Eine Übersicht findest du hier.