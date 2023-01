Aldi-Kunde befürchtet drastische Änderung – „Sollte das kommen, war es das für mich“

Müssen sich Kunden bei Aldi demnächst auf eine gravierende Änderung einstellen? Diese Befürchtung hat ein Kunde nach den Entwicklungen zu Beginn des Jahres.

Denn ein deutscher Einzelhändler hat zu Beginn des Jahres eine grundlegende Entscheidung getroffen. Ein Verbraucher fürchtet nun, dass Aldi nachziehen könnte. Das Unternehmen reagiert postwendend.

Aldi-Kunde befürchtet diese Änderung

Hintergrund der Sorgen ist der Schritt des deutschen Elektronikhändlers Gravis. Der akzeptiert ab sofort keine Bargeld-Zahlungen mehr in seinen 40 Filialen in Deutschland. Das sei nicht nur für die Kunden einfacher, sicherer und schneller, begründet das Unternehmen. Auch die Händler müssten sich nicht mit lästigem Kleingeld-Zahlen oder Falschgeld-Prüfungen aufhalten. Laut „Chip.de“ wollen einige Händler nun nachziehen. So steht im Raum, dass auch die Shops des Mobilfunkanbieters Freenet nachziehen. In Berlin soll es schon am 1. Februar 2023 kein Bargeld mehr geben.

Das sei schonender für die Umwelt, sicherer und hätte auch einen hygienischen Aspekt. Manch einer fürchtet nun, dass das Modell Schule macht und bald überall nur noch bargeldloses Bezahlen möglich ist. Ein Kunde konfrontiert den Discounter mit seiner Sorge, dass Aldi Süd demnächst ebenfalls Bargeld abschaffen: „Sollte das kommen, war es das für mich! Nur Bares ist wahres!“

So reagiert Aldi auf die Kunden-Sorgen

Eine Sprecherin des Mülheimer Unternehmens kann den besorgten Kunden auf der Facebook-Seite von Aldi Süd allerdings schnell beruhigen: „Auch wenn wir neue Systeme und Techniken testen, wird es auch weiterhin die gewohnten Kassen mit unseren Mitarbeitern geben und selbstverständlich auch die Möglichkeit, mit Bargeld zu bezahlen.“

Wie weit das Testen neuer Systeme bei den Discountern voranschreitet, zeigt eine neue Filiale von Aldi Nord in den Niederlanden. Dort können Kunden schon länger nicht mehr mit Bargeld zahlen – und es gibt auch keine Kassierer. Doch die Testfiliale geriet zum Flop, weil der Discounter ein wichtiges Detail übersehen hatte (mehr hier).