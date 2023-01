Aldi: Neue Filiale gerät zum Flop – weil der Discounter ein wichtiges Detail vergessen hat

Es sollte der Discounter der Zukunft werden. In Utrecht testet Aldi Nord eine Filiale, die ganz ohne Kasse auskommt. Kameras und Sensoren verfolgen dagegen jeden Handgriff der Kunden. Verlassen sie den Laden, bekommen sie eine Rechnung per App aufs Smartphone.

Soweit die Theorie: Doch in der Realität scheitert der Test-Aldi in der niederländischen Studentenstadt offenbar an einem wichtigen Detail. Dafür kassiert das Essener Unternehmen reichlich Spott, wie die „Welt“ berichtet.

Aldi kassiert Kritik: „Das ist sehr peinlich“

Demnach ist der Testladen in seiner jetzigen Form zum Scheitern verurteilt. Das Problem: Der Zugang zu dem „Shop & Go“-Aldi erfolgt über eine App, die mit einer Kreditkarte verknüpft sein muss. Doch nur jeder zweite Niederländer soll überhaupt eine Kreditkarte haben. Und zum Einkaufen werde die schon gar nicht genutzt.

Stattdessen sei das eigene Bankkarten-System PIN so marktführend, dass die Holländer für ihren bargeldlosen Bezahlvorgang sogar das Wort „pinnen“ in ihren Alltagswortschatz aufgenommen haben. Wer die fünf bis zehn Minuten zur Einrichtung der App vor dem Aldi investiere, scheitere oft bei der Angabe der Kreditkarten-Nummer. Die Konsequenz: Fast niemand besuche den Laden. „Das ist sehr peinlich“, spottet Paul Moers im niederländischen Fernsehen. „Was Aldi hier knallhart lernt, ist, dass ein großer Teil der Leute keine Kreditkarte hat und das alles viel zu kompliziert findet. Oder dem Konzept gar nicht erst vertraut“, so das Urteil des niederländischen Marketing-Experten.

So reagiert Aldi auf die Kritik

Im Netz regen sich einige Kunden darüber auf, dass mangels Kunden zahlreiche Lebensmittel verschwendet werden. Aldi Nord will das System nach eigenen Angaben noch ausbauen. So wolle man zukünftig noch weitere Zahlungsmöglichkeiten wie Apple-Pay hinzufügen und die App vereinfachen, sagte ein Sprecher gegenüber der „Welt.“ Man befinde sich noch in einem sehr frühen Teststadium.

