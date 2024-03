Aldi und Lidl in Sorge! Neuer „Angstgegner“ lässt deutsche Discounter hinter sich

Die Discounter Aldi und Lidl erfreuen sich in Deutschland nach wie vor großer Beliebtheit. Egal, ob frische Lebensmittel, Haushaltsreiniger oder sogar Kosmetikprodukte – inzwischen haben die Einzelhandelsketten im Rahmen ihres Sortiments so einiges in petto. Könnte dieser Konkurrent die beiden Discounter künftig überrollen? Aus einer Verbraucherbefragung gehen eindeutig Ergebnisse hervor!

Die beiden Lebensmittelketten sind nämlich nicht nur in Deutschland vertreten, sondern erobern Stück für Stück die ganze Welt. Ob in Skandinavien, am Mittelmeer oder in den USA – Kunden können sich inzwischen in etlichen Ländern und auf vielen verschiedenen Kontinenten über die Schnäppchenangebote freuen. Doch die Konkurrenz schläft nicht.

Aldi und Lidl müssen sich vor Konkurrenz behaupten

In Spanien hat die Verbraucherschutzorganisation OCU knapp 4.000 Verbraucher zu den verschiedenen Supermärkten befragt. Mit dabei war neben Aldi und Lidl auch die beliebte Lebensmittelkette Mercadona. Die Kunden, die sich hinsichtlich Angebotsvielfalt, Wartezeit an der Kasse und Preis-Leistung-Verhältnis äußern sollten, wie zufrieden sie mit dem jeweiligen Supermarkt sind, waren sich besonders in einem Punkt einig.

In Spanien schneiden alle drei Ketten in puncto Produktvielfalt im Vergleich zu anderen Supermärkten schlecht ab. Aldi kann sich dafür jedoch zumindest hinsichtlich der Angebotsvielfalt von Bio-Produkten durchsetzen. Dicht gefolgt allerdings von Hipercor und Esclat. Darüber hinaus scheint jedoch hinsichtlich der Wartezeit an den Kassen bei Aldi und Lidl noch Luft nach oben zu sein. Während Aldi sich zumindest noch tapfer im Mittelfeld schlägt, scheinen Kunden bei Lidl schonmal etwas mehr Zeit einplanen zu müssen.

Und Während sich die Kunden in Deutschland stets über die Rabattaktionen ihrer Discounter freuen, machen in dieser Kategorie in Spanien Carrefour und Esclat das Rennen. Ob sich Aldi und Lidl die kritisch begutachteten Punkte unseres Nachbarlandes zu Herzen nehmen, bleibt abzuwarten.