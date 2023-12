Aldi, Rewe und Co.: Neues Kassensystem hat Lücken – müssen sich Kunden bald wieder umstellen?

Nicht erst seit gestern gibt es in den verschiedenen Supermärkten wie Aldi, Rewe und Co. die Self-Checkout-Kassen. Dank ihnen müssen die Kunden ihre Produkte nicht mehr einzeln aufs Kassenband legen, sondern können ihre Ware bequem selbst scannen und bezahlen. Und nicht nur in Deutschland ist diese Option sehr beliebt. Auch in Amerika erfreuen sich die SB-Kassen großer Beliebtheit.

Doch nun sollen diese in der USA nach und nach wieder abgebaut werden. Droht uns das in Deutschland auch?

Aldi, Rewe und Co.: Bleiben uns SB-Kassen erhalten?

Die USA sind uns beim Thema SB-Kasse ein großes Stück voraus. In nahezu allen Geschäften können die Kunden ihre Ware selbst scannen. Doch laut „Handelsblatt“ soll diese Entwicklung nun rückgängig gemacht werden. Größere Einkäufe mit Coupons oder Retouren seien zu kompliziert und für die ältere Generation sei diese Lösung auch nicht optimal, so die Gründe für den Abbau einiger Self-Checkout-Kassen. Die Abhängigkeit von den Selbstbedienungs-Checkouts sei außerdem zu groß, berichtet das „Handelsblatt“. Und was ist nun in Deutschland?

Dabei ist die USA ein echter Spitzenreiter. Rund 38 Prozent der US-Supermarktkassen arbeiten derzeit ohne Personal, so eine Studie der Beratungsfirma Catalina. Unsere Redaktion hat nun bei den deutschen Supermärkten nachgefragt, wie die SB-Kassen in Deutschland laufen.

Ausbau oder Abbau der Self-Checkout-Kassen?

Ausgewählte Filialen von Aldi Süd sind bereits mit Self-Checkout-Kassen ausgestattet. Das Feedback der Kunden sei sehr positiv, so die Discounterkette auf Anfrage dieser Redaktion. Und weiter: „Das Unternehmen plant den Rollout der Self-Checkout-Kassen vor allem im urbanen Raum, wo viele kleine Einkäufe getätigt werden, und betrachtet hierzu einzelne Filialen auf ihre Eignung“. So können sich die Aldi-Kunden also wohl auf einen Ausbau der SB-Kassen freuen.

Auch Rewe ist überzeugt von dem neuen Kassensystem. In mehr als 850 Rewe-Märkten gibt es sie mittlerweile. Es gebe sogar bereits Rewe-Filialen, in denen im Durchschnitt jeder Zweite seinen Einkauf über diesen Service bezahlt, heißt es in der Antwort auf unsere Anfrage.

Nicht alles läuft glatt

Während sich Supermärkte wie Aldi, Rewe und Co. durchweg positiv über die Selbstbedienungskassen äußern, gibt es immer mehr Stimmen, die dem neuen System noch etwas kritisch gegenüberstehen. Zu oft kommt es zu Komplikationen. So ist es vielen schon passiert, dass selbst an einem Samstag zur Haupteinkaufszeit einige SB-Kassen einfach geschlossen waren. Oder es tauchten Fehlermeldungen auf, bei denen erst ein Mitarbeiter herbeieilen musste, damit man weiterscannen und einkaufen konnte. Zudem kann man vielerorts nicht mit Bargeld bezahlen, was vielen sauer aufstößt.

Während die einen Kunden von Aldi, Rewe und Co. nicht mehr auf die Self-Checkout-Kassen verzichten können, haben die anderen noch ihre Probleme mit ihnen. Doch die Supermärkte wollen größtenteils weiter ausbauen. So steht uns zumindest kein Aus des neuen Kassensystems bevor, wie es in Amerika der Fall ist.