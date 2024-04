Kaufland, Aldi und Co.: Studie bringt Licht ins Dunkle – hat das Bargeld wirklich bald ausgesorgt?

Im stressigen Alltag ist es manchmal besonders wichtig, schnell den Einkauf im Supermarkt zu erledigen. Bei Kaufland, Aldi und Co. kann es ab und zu an der Kasse etwas länger dauern. Wenn man aber selbst an der Kasse steht, fragt man sich, wie man am schnellsten durchkommt.

Eine neue Studie hat dazu jetzt überraschende Erkenntnisse gebracht. Wird jetzt etwa das Bargeld ersetzt?

Kaufland, Aldi und Co.: Bargeld ist in Deutschland immer noch beliebt

In Deutschland ist das Bezahlen mit Bargeld noch weit verbreitet, aber gerade in den skandinavischen Ländern wie Schweden überwiegen bereits die elektronischen Zahlungsmittel wie EC- oder Kreditkarte. In den Jahren der Corona-Pandemie und danach wurde das kontaktlose Zahlen allerdings immer beliebter. Auch in Deutschland.

Zusätzlich kann man jetzt sogar mit dem Smartphone zahlen. Die Frage dabei ist: Welcher Bezahlvorgang ist denn jetzt der schnellste? Nach Informationen von „Chip“ gibt es eine Studie der DHBW Heilbronn, die genau das erforscht hat. Eins vorweg – das Zahlen mit Bargeld schafft es nicht auf den Spitzenplatz.

Diese Zahlungsmethode ist die schnellste

Im Rahmen ihrer Studie analysierte die DHBW Heilbronn 3.000 Bezahlvorgänge im deutschen Lebensmitteleinzelhandel und untersuchte die Dauer der verschiedenen Zahlungsmethoden. Dabei kamen die Forscher zu folgenden Ergebnissen.

Die längste Zeit an der Kasse verbringt man bei der Kartenzahlung mit Unterschrift mit 36,36 Sekunden. Am zweitlängsten dauert das Bezahlen mit Karte inklusive der Eingabe der PIN mit 24 Sekunden. Und das kontaktlose Bezahlen inklusive PIN-Eingabe dauert in etwa 21 Sekunden.

Dagegen ist das Bezahlen mit Bargeld zwar deutlich schneller – es dauert knapp 19 Sekunden. Lange Zeit galt das auch als die schnellste Methode. Doch zwei moderne Bezahl-Methoden toppen diese Zeit um Längen: Noch schneller ist nämlich das kontaktlose Bezahlen mit Karte ohne PIN-Eingabe, was nur 14,64 Sekunden dauert. Die schnellste unter den untersuchten Zahlungsmethoden ist das kontaktlose Bezahlen mit dem Smartphone, was durchschnittlich nur 14,34 Sekunden dauert. Vor allem junge Leute zwischen 18 und 29 Jahren nutzen das kontaktlose Bezahlen am liebsten.

Ob das dazu führt, dass das Bargeld abgeschafft wird, bleibt zu bezweifeln. Doch irgendwann ist es vielleicht so weit, wenn schon jetzt die Jugend kaum noch mit Bargeld bezahlt.