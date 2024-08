Aldi, Edeka, Kaufland und Co.: Unfassbar! Diesen Spruch bekommen Kassiererinnen von Kunden zu hören

An der Kasse bei Aldi, Edeka, Kaufland und Co. muss es schnell gehen – und es ist oft sehr stressig. Was die Kassiererinnen jedoch manchmal von den Kunden zu hören bekommen, ist unfassbar.

In einem Gespräch mit der „Zeit“ erzählen einige Kassiererinnen von Supermärkten wie Aldi, Edeka, Kaufland von ihren Erfahrungen im Alltag. Viele von ihnen berichten, dass sie zwar ihren Job mögen, aber auch immer wieder den Kopf über manche Kunden schütteln müssen.

Aldi, Edeka, Kaufland: Kassierer leiden oft unter immensen Stress

Gabi Bockshecker arbeitet seit Jahren bei Aldi an der Kasse und erzählt, dass sie immer wieder Kunden zu ihren Kindern sagen hört: „Das musst du später auch mal machen, wenn du nicht fleißig lernst.“ Sie kann diese Respektlosigkeit gegenüber den Kassierern kaum fassen.

Dabei ist der Beruf sehr stressig und fordert viel von den Angestellten von Aldi, Edeka, Kaufland und Co. Um für den Job geeignet zu sein, muss man insbesondere viel Stress aushalten können. Eine Kassiererin gibt an, dass in den Supermärkten bei Rabattaktionen regelrechte Schlachten ausgebrochen sind. Die Arbeit fordert auch körperlich viel von den Angestellten und nicht selten passiert es, dass Kassierer an den Ellbogen, Schultern oder Daumen operiert werden müssen.

Gegenüber der „Zeit“ erklärt Bockshecker, was die wichtigste Voraussetzung ist für den Beruf bei Supermärkten wie Aldi, Edeka, Kaufland & Co. Sie erklärt: „Menschenkenntnis ist wichtig. Wenn da einer steht und sich aufregt, sollte man wissen, wie man den runterbringen kann.“

Manche Kunde wollen nur ihre Wut herauslassen

Und dass die Kunden von Aldi, Edeka, Kaufland & Co. sich aufregen, passiert auch nicht selten. Eine Angestellte erzählt, dass manche Leute offenbar nur in den Supermarkt kommen, um ihre Wut herauszulassen. Sie erinnert sich an einen Vorfall, wo ein Kunde ihr plötzlich gedroht hat: „Du, Kopftuch-Frau, ich warte draußen auf dich!“ Ein kurioser Vorfall, denn die Kassiererin trug nicht einmal ein Kopftuch.

Menschenkenntnis ist auch deshalb relevant, weil es immer wieder zu kleinen Diebstählen bei Aldi, Edeka, Kaufland & Co. kommt. Bockshecker erklärt, dass man deswegen die Kunden immer beobachten müsse. Oft komme es vor, dass diese behaupten: „Ich hab Ihnen doch einen Fünfziger gegeben.“ Um solche Vorfälle zu vermeiden, lassen viele Kassierer die Scheine immer draußen liegen, bis der Kunde sein Wechselgeld erhalten hat. Auch wenn es an den Kassen oft sehr stressig werden kann, sind die Vorfälle, die von den Kassierern manchmal ertragen werden müssen, kaum zu glauben.